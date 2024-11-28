Стабильность электроснабжения зависит от просмотра прайс-кепов, – Кучеренко

Народный депутат Украины и бывший министр по вопросам ЖКХ Украины Алексей Кучеренко выразил серьезную обеспокоенность установкой прайс-кепов (предельных цен) на импорт электроэнергии.

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Об этом он сказал во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Кучеренко подверг сомнению утверждение руководителя департамента электроэнергии о том, что предложенные прайс-кепы удовлетворяют условия импорта.

"Удивительно, потому что я принимал участие во всех предварительных обсуждениях и те, кто занимается этим импортом, они никак не подтверждали", – отметил народный депутат.

Он отметил важность принятия законного решения и предупредил о возможных последствиях:

"Если оно будет каким-то выходящим за логику работы за законы Украины, то последствия будут для всех украинцев стабильности энергоснабжения. Как для бытовых, так и не для бытовых".

Народный депутат призвал Комиссию принять решение, отметив их обязанность действовать в соответствии с законодательством Украины.

Ранее президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко отметила необходимость решения системных вопросов на украинском энергетическом рынке, в том числе проблем с долгами и прайс-кепами.