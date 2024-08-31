США выделят Украине 800 млн долларов: на что потратят деньги

Первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко анонсировала выделение от Соединенных Штатов пакета финансовой помощи. Речь идет о сумме в 800 миллионов долларов.

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Деньги адресные, то есть их потратят исключительно на восстановление энергосистемы Украины. Об этом Юлии Свириденко сообщила в сети X.

По словам чиновницы, Укр аина предоставила американцам перечень всего необъедного "критического оборудования".

"Мы благодарны за поддержку в создании систем пассивной защиты, а также пакет финансирования в размере 800 миллионов долларов для энергетического сектора. Во время этого визита мы предоставили список критического оборудования, необходимого для немедленного ремонта, созданный Кабинетом министров", – отметила Свириденко.

В Штатах Свириденко встретилась с замминистра энергетики США Дэвидом Турком. Основной темой их разговора было восстановление энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинская делегация 31 августа встретилась в Вашингтоне с советниками по вопросам нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Темами переговоров стали обеспечение оружием украинской армии и реализация Формулы мира.

В частности, стороны обсудили усилия по дальнейшему укреплению украинской ПВО и защите энергосистемы. Речь также шла о расширении возможностей для совместного производства оружия и инвестиции союзников в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Как известно, Россия активно пытается уничтожить украинскую энергосистему, и с этой целью наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре. Поэтому в Украине не осталось неповрежденных станций "Укргидроэнерго".

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