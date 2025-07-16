Сотрудничество ГУР Буданова с американской разведкой дает конкретные практические результаты, – Антонюк

Успешный кейс нашей обороны и деятельности украинской разведки не оставляет равнодушным весь мир и вызывает восхищение, особенно у наших американских друзей. Нам есть что демонстрировать относительно нашей эффективности. И особенно важно, что позиция и слова, высказанные главой ГУР Кириллом Будановым – четко совпадают с публичной позицией американского разведывательного общества.

Видео дня

Об этом заявил военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк на дискуссионной панели "Украина глазами американцев: вызовы восприятия и стратегии коммуникации", которая состоялась в информагентстве "Интерфакс" в Киеве 15 июля.

Организаторами дискуссии выступили Украинский клуб безопасности, Консервативная Платформа и Исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA при содействии Фонда Ганнса Зайделя в Украине.

Эксперт отметил высокую эффективность деятельности украинской разведки в партнерстве с американскими коллегами. Александр Антонюк обратил внимание также на большой ажиотаж, который вызвало интервью Кирилла Буданова агентству Bloomberg.

"Мы можем наблюдать большие результаты успешной работы, в первую очередь это обмен данными и очевидные результаты деятельности на поле боя: на земле и в акватории Черного моря. К примеру – почти 33 % Черноморского флота РФ лежит на морском дне. Сегодня мы видим, что сотрудничество украинской и американской разведок – это не просто красивые слова", – отметил политолог.

Он также очертил главные информационные вызовы для Украины в США и определил ключевые российские мифы, которые до сих пор распространяются в американском пространстве. Но подчеркнул, что Украина давно вышла из роли наблюдателя, а становится активным игроком, который способен побеждать.