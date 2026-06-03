SOCAR подтверждает статус одного из самых активных налогоплательщиков топливного рынка и лидирует по уровню зарплат в 2026 году

Сеть автозаправочных комплексов SOCAR Energy Ukraine продолжает удерживать ведущие позиции среди самых прозрачных и социально ответственных бизнесов страны.

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Об этом свидетельствуют свежие аналитические данные Экономической экспертной платформы и Консалтинговой группы А95 по итогам первого квартала 2026 года. Текущие результаты еще раз доказывают, что SOCAR остается надежным партнером государства, который фокусируется на поддержке экономики Украины и обеспечении высоких стандартов для своей команды даже в периоды рыночных трансформаций.

Таким образом, SOCAR в очередной раз подтвердил статус лучшего работодателя отрасли, заняв первое место в Украине по уровню среднего расчетного оклада работников. В первом квартале 2026 года средняя официальная зарплата в сети достигла 37 277 грн/мес., что значительно превышает установленный экспертами условный реальный уровень рынка (20 000 грн) и показатели других крупных сетей ТОП-10.

Такой результат является прямым отражением многолетней стратегии SOCAR по обеспечению прозрачных условий труда, полной уплаты НДФЛ, ЕСВ и военного сбора, а также отказа от "теневых" схем выплат.

В категории уплаты операционных налогов с каждого реализованного литра топлива SOCAR продемонстрировал показатель в 2,20 грн/л. Как отмечают аналитики в отчете, текущий уровень нагрузки на литр подвергся технической корректировке в связи с урегулированием государственных налоговых обязательств (ГНО на сумму +33,23 млн грн).

В то же время по сравнению с первым кварталом прошлого года компания продемонстрировала значительную положительную динамику в сфере уплаты налога на прибыль, выйдя из зоны капитальных инвестиций и стабильно удерживая показатели на уровне среднерыночных авансовых платежей (более 60 тыс. грн на 1 АЗС в месяц).

Напомним, лидерство SOCAR на топливном рынке Украины является системным процессом: в течение 2023–2025 годов компания регулярно возглавляла налоговые рейтинги по обоим ключевым критериям (налоги на литр и на работника). В частности, по результатам третьего квартала 2025 года бренд был признан безоговорочным номером один по уровню налоговой дисциплины.