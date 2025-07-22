Украинцы могут получить до 1 млн грн на собственное дело: правительство расширило грантовую программу

В Украине разрешили получать до 1 млн грн гранта на открытие частного детского сада, яслей или центра развития ребенка. Для этого нужно создать не менее 4 рабочих мест и обеспечить 30% софинансирования, остальные 70% предоставляет государство.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Кабинет министров принял решение о расширении грантовой программы "Собственное дело", и теперь предприниматель может получить до 1 млн грн. По обновленным условиям программы, подать заявку на грант могут:

предприниматели, которые уже работают в сфере образования;

граждане, которые только планируют открыть собственное дело в этом направлении.

Гранты предоставляются на открытие или развитие дошкольных учреждений, детсадов, яслей, семейных и мини-садов, специализированных центров развития ребенка. Сейчас утверждены следующие условия финансирования:

до 500 тыс. грн – при условии создания минимум 2 рабочих мест;

– при условии создания минимум 2 рабочих мест; от 500 тыс. до 1 млн грн – при условии создания не менее 4 рабочих мест и софинансирования.

Грантовые средства можно направить на различные нужды. В частности:

ремонт и обустройство помещений;

закупку мебели, техники, интерактивного оборудования;

игрушки и методические материалы;

услуги маркетинга и рекламы;

транспорт для нужд заведения;

открытие по франшизе.

Заявки подаются через портал Дія, к ним обязательно прилагается бизнес-план, а администрирование программы осуществляет Государственная служба занятости. По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, цель программы – развивать сеть дошкольных учреждений и увеличить количество мест для детей, одновременно создавая новые рабочие места и поддерживая предпринимательскую инициативу украинцев.

"Через эти гранты мы инвестируем в развитие образования, локальных бизнесов и в удобство для семей с маленькими детьми", – подчеркнула Бережная. Программа "Власна справа" действует с 2022 года и уже помогла 27 тысячам украинцев открыть бизнес. Средства можно потратить на оборудование, материалы или аренду помещений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые потеряли жилье из-за войны и имеют земельный участок, могут получить второй транш средств для строительства нового дома. Для этого нужно потратить 90% первого транша, загрузить документы и пройти проверку через приложение Дія.

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