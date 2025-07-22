Украинцы могут получить до 1 млн грн на собственное дело: правительство расширило грантовую программу
В Украине разрешили получать до 1 млн грн гранта на открытие частного детского сада, яслей или центра развития ребенка. Для этого нужно создать не менее 4 рабочих мест и обеспечить 30% софинансирования, остальные 70% предоставляет государство.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Кабинет министров принял решение о расширении грантовой программы "Собственное дело", и теперь предприниматель может получить до 1 млн грн. По обновленным условиям программы, подать заявку на грант могут:
- предприниматели, которые уже работают в сфере образования;
- граждане, которые только планируют открыть собственное дело в этом направлении.
Гранты предоставляются на открытие или развитие дошкольных учреждений, детсадов, яслей, семейных и мини-садов, специализированных центров развития ребенка. Сейчас утверждены следующие условия финансирования:
- до 500 тыс. грн – при условии создания минимум 2 рабочих мест;
- от 500 тыс. до 1 млн грн – при условии создания не менее 4 рабочих мест и софинансирования.
Грантовые средства можно направить на различные нужды. В частности:
- ремонт и обустройство помещений;
- закупку мебели, техники, интерактивного оборудования;
- игрушки и методические материалы;
- услуги маркетинга и рекламы;
- транспорт для нужд заведения;
- открытие по франшизе.
Заявки подаются через портал Дія, к ним обязательно прилагается бизнес-план, а администрирование программы осуществляет Государственная служба занятости. По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, цель программы – развивать сеть дошкольных учреждений и увеличить количество мест для детей, одновременно создавая новые рабочие места и поддерживая предпринимательскую инициативу украинцев.
"Через эти гранты мы инвестируем в развитие образования, локальных бизнесов и в удобство для семей с маленькими детьми", – подчеркнула Бережная. Программа "Власна справа" действует с 2022 года и уже помогла 27 тысячам украинцев открыть бизнес. Средства можно потратить на оборудование, материалы или аренду помещений.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые потеряли жилье из-за войны и имеют земельный участок, могут получить второй транш средств для строительства нового дома. Для этого нужно потратить 90% первого транша, загрузить документы и пройти проверку через приложение Дія.
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