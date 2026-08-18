СМИ рассказали, кто зарабатывает на прогнозах о земельном буме в Украине

Несмотря на прогнозы стремительного роста цен на украинскую землю, за пять лет после открытия рынка гектары дорожали значительно медленнее, чем ожидали его наиболее активные промоутеры. Сейчас на рынке вновь звучат прогнозы о резком подорожании земли. При этом сами авторы таких прогнозов зачастую являются непосредственными участниками рынка, которые зарабатывают на инвестициях в землю , – говорится в материале УНИАН.

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В 2026 году в информационном пространстве вновь активно звучат оптимистичные прогнозы относительно украинской земли. В частности, соучредитель инвестиционной платформы Zeminvest Александр Черный прогнозирует, что в течение ближайших трех лет сельскохозяйственная земля в Украине может подорожать до 80% в долларовом выражении. Подобные оценки дают и другие представители сегмента земельных инвестиций.

Среди публичных спикеров, формирующих этот нарратив, – представители "Твого Кола", Zeminvest, "Доброзем", KupiPai, инвестфонда "Грунтовно" и других компаний, занимающихся земельными инвестициями и управлением активами. В то же время, как отмечает УНИАН, важно учитывать не только содержание прогнозов, но и то, кто их озвучивает, и какой бизнес стоит за экспертной позицией.

Часть наиболее активных спикеров напрямую продает земельные инвестиционные продукты, сопровождает сделки или управляет активами инвесторов. Чем больше людей покупает землю, тем больше могут быть комиссионные доходы, объемы активов под управлением и доходы от сопутствующих услуг. Поэтому, подчеркивает издание, прогноз роста цены для такого участника рынка является одновременно профессиональной оценкой и частью бизнес-коммуникации. Следовательно, такие прогнозы следует оценивать с поправкой на потенциальный конфликт интересов.

Показательна история предыдущих прогнозов. Ожидалось, что выход юридических лиц на рынок в 2024 году вызовет дефицит земельных участков и резкое усиление конкуренции за паи. Этого не произошло. За пять лет после запуска рынка средний рост цены на землю в долларовом эквиваленте составил около 5% в год, а средняя доходность инвестиций в землю – примерно 5%. Продажа земельного участка при этом может длиться годами, хотя инвесторам предлагали рассматривать землю как актив, из которого можно быстро выйти в деньги. На практике быстрая продажа часто предполагает дисконт к рыночной стоимости, говорится в материале УНИАН.

Не оправдались и другие ожидания, которые использовались для популяризации земельных инвестиций. Прогнозировалось, что арендная плата будет расти на 10–15% ежегодно, а доходность земельных активов превысит 10% в валюте. На практике арендная плата оказалась гораздо теснее связана с реальным финансовым результатом агропроизводителя. Если доходность агропроизводства не растет, возможности для повышения арендной платы ограничены.

По мнению авторов материала, именно война в значительной степени объясняет, почему земельный рынок развивался медленнее, чем прогнозировали его промоутеры. Аграрный бизнес был вынужден концентрировать средства на производстве, логистике и ликвидности. Покупка земельных банков в таких условиях конкурировала за капитал с приобретением техники, строительством элеваторов, развитием переработки и другими инвестициями, которые напрямую влияют на операционную деятельность.

В то же время фундаментальные условия для повторения польского сценария подорожания земли в Украине отсутствуют. Польский рынок развивался в условиях масштабной бюджетной поддержки агросектора со стороны ЕС. У Украины нет такой системы гектарных выплат, а потому механическое сравнение стоимости украинской земли с польской, на котором часто строятся оптимистичные прогнозы, не учитывает принципиального различия между двумя моделями аграрной экономики, отмечает УНИАН.

В результате интересы инвестора и агропроизводителя могут все больше расходиться. Для инвестора подорожание земли означает потенциальный прирост капитала. Производитель же заинтересован в доступности земельного ресурса и контролируемой себестоимости. Чем дороже становится земля, тем выше расходы на выкуп земельных банков и нагрузка на капитал агробизнеса.

Именно поэтому, добавляет издание, прогноз о будущем стремительном росте цен на землю следует рассматривать не только как экономическую оценку, но и через призму интересов того, кто его озвучивает – особенно если этот спикер работает в компании, которая зарабатывает на привлечении инвесторов в земельные активы.

Украинский земельный рынок продолжает развиваться без спекулятивного ажиотажа, который прогнозировали несколько лет назад. Поэтому сегодня важно оценивать не только потенциальную цену гектара в будущем, но и реальные экономические факторы, способные эту цену обеспечить. И каждый раз, когда рынок вновь слышит о неизбежном земельном буме, стоит задать простой вопрос: это прогноз независимого наблюдателя или предложение от участника рынка, заинтересованного в том, чтобы земля продавалась дороже?