Швеция и Финляндия просят ЕС разрешить вырубать больше леса: чем аргументируют

Швеция и Финляндия призывают Европейскую комиссию пересмотреть подход к борьбе с изменением климата. Эти страны выразили обеспокоенность тем, что действующие правила, которые ограничивают вырубку лесов, будут иметь серьезное влияние на их ключевой лесной сектор.

Письмо по этому поводу председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен направили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Об этом пишет Bloomberg.

Политики указали на то, что уменьшение объемов вырубки лесов тормозит развитие отраслей, которые зависят от древесины для производства целлюлозы, бумаги, биоэнергии и многого другого.

"Значительное уменьшение объемов лесозаготовки будет иметь ужасные последствия для наших экономик, а также рынков труда, и серьезно повлияет на поставки древесины и лесной биомассы во всем ЕС", – написали Кристерссон и Орпо.

ЕС борется с изменением климата, однако правила подходят не всем

Европейский Союз поставил амбициозные цели стать первым в мире климатически нейтральным блоком к 2050 году. Лесное хозяйство играет ключевую роль в этих усилиях, широко известных как LULUCF, направленных на уменьшение объемов вырубки, поскольку деревья, которые остаются расти, поглощают углекислый газ.

Швеция и Финляндия – страны-члены блока с наибольшим количеством лесов – считаются важными элементами климатических усилий ЕС. Однако эти страны неоднократно утверждали, что эти правила слишком сильно влияют на них.

В своем письме лидеры скандинавских стран попросили фон дер Ляйен переоценить вклад этого сектора в работу ЕС в климатической области.

Они также высказали пожелание о большем признании так называемых эффектов замещения, которые заключаются в замене ископаемых ресурсов на возобновляемые, например, использование бумажных стаканчиков вместо пластиковых.

