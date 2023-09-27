Sense Bank будет кредитовать украинцев по программе естьОселя: какие условия

Украинская финансовая жилищная компания акцептировала заявку Sense Bank на участие в государственной программе кредитования єОселя. После подписания Генерального соглашения с ПАО "Укрфинжилье" банк будет предоставлять заемщикам ипотечные кредиты сроком от 1 до 20 лет по процентным ставкам 3% или 7% годовых. Взнос заемщика составляет от 20% стоимости предмета ипотеки.

"Мы планируем развивать в банке направление ипотечного кредитования. В частности, сейчас мы делаем все необходимое, чтобы как можно скорее присоединиться к государственной программе єОселя и начать выдачу украинцам доступных кредитов для покупки собственного жилья", - отметила Член Правления Sense Bank Инна Тютюн.

Напомним, программа доступного ипотечного кредитования єОселя работает в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку могут претендовать работники силового блока и члены семей, медработники, педагоги, научные сотрудники. С 1 августа подать заявку на участие в программе есть под 7% могут ветераны войны и члены их семей, вынужденно перемещенные лица и граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

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Квартиру можно выбрать в многоквартирном жилом доме, не расположенном в районе боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины.

Программу єОселя реализуют Министерство экономики Украины совместно с Минцифрой и Укрфинжильем.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 85 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.