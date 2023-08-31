С начала полномасштабной войны ДТЭК трудоустроил три тысячи переселенцев

С начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК Энерго трудоустроила на своих угледобывающих, энергетических и машиностроительных предприятиях 3,1 тысячи внутренне перемещенных лиц.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Большинство из переселенцев к этому были вынуждены покинуть родные дома из-за оккупации или близости боевых действий. Более 80% из трудоустроенных присоединились к командам угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго. Большинство из них не имели шахтерской специальности и прошли переобучение на производстве. Также среди новых работников немало молодых людей, нашедших свое первое рабочее место именно на украинских шахтах.

По словам генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, прошлый сезон всем хорошо показал, сколько сверхусилий нужно приложить, чтобы пройти зиму со светом и теплом, несмотря на любые попытки врага погрузить Украину в темноту. К предстоящей зиме в компании готовятся уже полгода, отметил он.

"Свой вклад вносят и новые работники, ведь нужно усиленно добывать уголь, производить оборудование для шахт, генерировать электроэнергию и поддерживать украинскую энергосистему в пики потребления. Так что продолжаем делать все возможное не только для удержания энергетического фронта, но и приближаем победу, поддерживая общины и людей ", – рассказал Салеев.

Как сообщалось, за 18 месяцев полномасштабного вторжения России в Украину бизнесы СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 6 млрд. грн. Главными направлениями помощи стали поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения и общин, а также подготовка к восстановлению Мариуполя после деоккупации.