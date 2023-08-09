С начала года ДТЭК ввел в работу 15 угольных рядов в рамках подготовки к зиме

Несмотря на войну в январе - июле этого года, угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" ввели в работу большую часть из запланированных в этом году угольных рядов - 15.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Как уточняется, всего по итогам года на угледобывающих предприятиях планируется запустить 27 новых рядов.

В "ДТЭК Энерго" отмечают, что это позволит обеспечить украинские теплоэлектростанции достаточными для их устойчивой работы объемами угля.

Как показал опыт прошлой - самой сложной зимы, украинская энергосистема должна быть готова ко всему и ближайшему отопительному сезону. Чтобы справиться с будущими вызовами энергетики в режиме 24/7 готовят и восстанавливают поврежденное от атак врага оборудование, а шахтеры - днем и ночью поддерживают необходимые устойчивой работы украинской тепловой генерации темпы и объемы добычи угля», – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, в рамках подготовки к зиме "ДТЭК Энерго" отремонтировала 9 энергоблоков тепловых электростанций (ТЭС), еще 7 энергоблоков находятся в ремонте.