Рынок балансировки продолжает накапливать задолженность из-за неуплаты со стороны отдельных потребителей, – Рябцев

Задолженности отдельных потребителей, в частности водоканалов, напрямую увеличивают задолженность на балансирующем рынке.

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Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, когда водоканалы не рассчитываются за электроэнергию, эти деньги не исчезают – нехватка средств переходит дальше по цепочке и в конечном итоге накапливается на балансирующем рынке.

"Из-за долгов водоканалов у нас балансирующий рынок все больше и больше погрязает в долгах", – говорит Рябцев.

Он отметил, что пересмотр тарифов может лишь замедлить появление новых долгов, но сам по себе не решит уже накопившуюся проблему.

"Они хотя бы приостановят рост этой суммы. Но, безусловно, одного этого недостаточно", – оценивает он.

По словам эксперта, для системного решения долговой проблемы необходимы отдельные законодательные решения, которые правительство планировало представить в парламент еще раньше. Без этого балансирующий рынок и в дальнейшем будет оставаться одним из главных источников накопления задолженности в системе.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что долги уже стали одним из ключевых барьеров для интеграции украинского рынка электроэнергии с европейским. По его словам, европейская сторона ожидает от Украины не только формального выполнения требований, но и реального решения проблемы задолженности, в частности на балансирующем рынке.