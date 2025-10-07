Ряд областей под прицелом ежедневно: сколько ударов нанесла РФ по энергообъектам Украины за сутки

В течение вторника, 7 октября, российские оккупанты совершили более 26 атак на энергетические объекты Украины. Ежедневно под прицелом врага находится энергетика в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Полтавской областях.

Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Она обсудила с послами стран "Группы семи" (G7) ключевые потребности нашей страны накануне зимы в условиях постоянных обстрелов России.

Главной потребностью является защита – нам надо больше систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить критическую инфраструктуру от российских атак.

"В приоритетах и развитие пассивной физической защиты, которая уже продемонстрировала свою эффективность", – добавила министр.

Также критически важным является наращивание объемов производства энергетического оборудования. Светлана Гринчук призвала партнеров помочь с дополнительным оборудованием – не только новым, но и подержанным, которое может заменить разрушенное в Украине.

Среди приоритетов есть и накопление достаточных объемов природного газа. Для Украины важно наращивание импорта сейчас, когда враг пытается разрушить нашу газовую инфраструктуру.

"Есть перечень насущных потребностей, который передаем "Группе семи" для дальнейшей проработки с каждой страной G7 более предметно. Благодарна партнерам за выраженную готовность работать над быстрыми решениями, в которых нуждается Украина", – написала Гринчук.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику – отныне оккупанты целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре Украины и создают "мертвую зону" вдоль фронта. В ближайшее время враг, вероятно, сосредоточится на объектах теплоснабжения – котельных и теплоэлектроцентралях, чтобы усложнить подготовку к зиме.

Об этом нам рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, оккупанты пытаются создать "мертвую зону" шириной 100-120 километров вдоль линии боевого соприкосновения и границы с РФ.

