Россияне вывезли в Турцию украденное украинское зерно

Россияне вывезли из Крыма очередную партию украденного у украинских аграриев зерна. В частности, судно SAN COSMAS вывезло из Феодосийского порта 6,5 тыс. тонн подсолнечника, украденного в Запорожской области, пишет ЦТС.

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После попадания в ВДК "Новочеркасск" в Феодосии россияне начали перемещать гражданские суда, которые были с другой стороны причала. Мониторинговые каналы зафиксировали перемещение украденного украинского зерна, которое Россия отправила в Турцию.

Согласно данным мониторинга проекта SeaKrime, балкер SAN COSMAS под флагом Танзании загрузил в Феодосийский порт партию семян подсолнечника и вывез их в Турцию для компании из Объединенных Арабских Эмиратов.

Расследователи идентифицировали судно, груз и компании, которые вместе с россиянами совершают в Украине военные преступления, а также получили документальные доказательства и установили всех лиц, задействованных в реализации воровской схемы.

Ранее также стало известно, что российские оккупанты вывозят из порта Бердянска награбленное зерно в частности металл, а привозят боекомплект и тяжелую технику.

Напомним, Россия угнала из порта оккупированного Мариуполя металла на 25 миллионов долларов. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко: он также продемонстрировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после захвата оккупантами.