Россия готовит перезапуск ЗАЭС: спутниковые снимки подтвердили планы оккупантов. Фото

Россия, вероятно, готовит перезапуск оккупированной украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее присоединение к своей энергетической системе. В частности, на территориях Донецкой и Запорожской областей зафиксировано активное строительство линий электропередачи.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные Greenpeace. "Спутниковый анализ... обнаружил строительство новой высоковольтной линии электропередачи для Запорожской АЭС на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. Визуальная идентификация этих объектов подтверждает намерения "Росатома" перезапустить ядерные реакторы на ЗАЭС", – считают в природоохранной организации.

Аналитики установили, что к 23 мая 2025 года было построено уже 90 км линии с электроопорами. Снимки со спутника свидетельствуют о том, что только с 11 по 22 мая было установлено 15 опор, а также появилось более 5 км линии электропередачи к северу от Мариуполя.

Так, на снимке от 15 апреля видна одна новая опора для новой линии электропередач от ЗАЭС. 11 мая уже фиксируется увеличение числа опор. А на еще больший прогресс указывает снимок от 22 мая.

При этом до февраля 2025 года на снимка не фиксировалось никаких признаков строительства. "Это одно из первых конкретных свидетельств того, что Россия реализует опасные и незаконные планы перезапуска крупнейшей АЭС в Украине и Европе – Запорожской. Но эта станция является исключительно собственностью Украины, а российский шаг к потенциально катастрофической эксплуатации реакторов должен быть осужден. Россию и "Росатом" нужно остановить, станцию – деоккупировать и вернуть Украине", – заявил ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни.

Greenpeace прогнозирует, что линия будет продлена еще на 100 км на запад до оккупированного Мелитополя. Там, согласно анализу организации, линию могут подключить к подстанции на 330 кВ. "В восточном направлении линия должна быть соединена с подстанцией 750/330 кВ к северу от оккупированного Мариуполя", – отмечают в Greenpeace.

Аналитики считают, что планы "Росатома" по перезапуску реакторов ЗАЭС несут серьезные риски для ядерной безопасности. Дело в том, что оборудование станции изношено, а опытного персонала не хватает.

Кроме того в организации отметили, что отсутствие циркуляции охлаждающей воды может привести к перегреву и повреждению активной зоны реактора. Также возможны серьезные последствия за пределами площадки, в частности радиоактивное загрязнение.

"Росатом не способен гарантировать ядерную безопасность при попытке перезапуска ЗАЭС. Мы не раз призывали гендиректора МАГАТЭ четко донести это до представителей РФ. МАГАТЭ не должна никоим образом поддерживать подготовку к незаконному перезапуску реакторов Запорожской АЭС",– отметил ядерный эксперт Greenpeace Украина Ян Ванде Путте.

Ранее в мае-2025 руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также отмечал, что ЗАЭС может быть подключена к энергосистеме РФ уже в скором времени. По его словам, к 22 мая оккупанты завершили строительство распределительного узла, компрессорной станции и магистральных ЛЭП.

Такая ситуация еще больше усложняет возвращение контроля над станцией и делает ее инструментом давления как на Украину, так и на международное сообщество. "Игнорирование этого предоставляет россиянам возможность безнаказанно делать то, что они делают", – подчеркнул Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос будущего Запорожской атомной электростанции, которую контролируют российские захватчики, может обсуждаться на переговорах с РФ. Однако сначала должны прекратиться боевые действия.

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