Расходы на оборону в бюджете-2024 могут вырасти почти до двух триллионов гривен, – глава бюджетного комитета ВР

В государственном бюджете Украины на 2024 год на оборону нашего государства могут выделить 1,9 триллиона гривен. Именно оборона, а также социальные расходы в следующем году останутся основными приоритетами.

Об этом в эфире "Украинского Радио" рассказала глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, член фракции партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа. По ее словам, цифра в 1,69 триллиона гривен на оборону в бюджете-2024 не окончательная.

"Сейчас заложено 1,69 трлн гривен в 2024 году на бюджет обороны. Но нужно понимать, что мы будем вносить изменения в бюджет в 2024 году, равно как в 2023. Мы несколько раз вносили изменения и увеличили в результате расходы на оборону до рекордных 1,9 трлн гривен. Я думаю, что по итогам 2024 года, после трех кварталов, мы дойдем до такой же суммы", – говорит народный депутат.

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Откуда будут поступать деньги на оборону

Пидласа отметила, что деньги, которые мы получаем от международных партнеров и организаций, например Международного валютного фонда, нельзя использовать на нужды обороны. Поэтому на нее будут тратить только внутренние поступления. Это средства, которые украинцы платят в виде налогов, сборов, разнообразных плат, а также деньги, которые заимствуют на внутреннем рынке как облигации внутреннего государственного займа.

На что будут тратить деньги

Депутат также рассказала о главном отличии бюджета на следующий год от нынешнего. По словам Пидласой, правительство пошло на принцип, согласно которому каждая заработанная в Украине гривна должна идти на победу.

"Соответственно, все расходы на капитальное строительство, на инфраструктуру в этом бюджете были сокращены. То есть нельзя найти ни Государственный дорожный фонд, на который в этом году закладывалось около 50 миллиардов гривен, ни Государственный фонд регионального развития, на который закладывалось 2 миллиарда, которые затем были переданы Вооруженным силам Украины. Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии также, к сожалению, очень сокращается, и восстановление, в основном, будет финансироваться за счет наших международных партнеров", – объяснила глава Комитета.

В то же время, в 2024 году будет много возможностей для развития внутреннего производства оружия. Так, почти 56 миллиардов гривен предложено направить на производство оружия и боеприпасов в Украине, а еще более 48 миллиардов гривен – на производство дронов и антидроновых систем. Эти программы должны дать стимул промышленному производству и способствовать достижению роста ВВП на 5%.

По словам Пидласой, нардепы планируют принять государственный бюджет в первой декаде следующего месяца, то есть до 10 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады приняли проект госбюджета Украины на 2024 год с рекордными за всю историю Украины расходами и дефицитом (однако также с повышением соцстандартов). О том, что будет с ценами, пенсиями и зарплатами, читайте по ссылке.

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