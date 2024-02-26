Rakuten Symphony и Kyivstar подписали протокол о намерениях развивать Open RAN для восстановления Украины

Rakuten Symphony, дочерняя компания ведущего технологического конгломерата Rakuten Group, и Киевстар – крупнейший телеком оператор Украины, дочерняя компания международной группы VEON, объявили о подписании протокола о намерениях развивать в Украине технологическое решение Rakuten Symphony's Open Radio Access Network (Open RAN).

Протокол о намерениях свидетельствует о стремлении обеих компаний развивать технологии Open RAN от Rakuten и 5G, с целью восстановления цифровой инфраструктуры Украины. Первые шаги по реализации сотрудничества компании планируют осуществить уже в 2024 г. Киевстар и Rakuten Symphony сотрудничают над определением сферы применения технологий 4G и 5G Open RAN.

Подписание протокола о намерениях состоялось в Токио 19 февраля во время японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции Украины, в присутствии премьер-министра Японии Фумио Кисида и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а также Хайдеки Хирамы, EVP, COO and CSO компании Rakuten Symphony и Сергея Корсунского, посла Украины в Японии.

Микки Микитани, Глава и CEO Rakuten Group, прокомментировал: "Rakuten чрезвычайно гордится тем, что продолжает поддерживать усилия Украины по восстановлению инфраструктуры и разделяет видение Киевстара по развертыванию технологии Open RAN. Мы надеемся на развитие сотрудничества между двумя компаниями и реализацию цифрового потенциала Украины путем восстановления ее цифровой инфраструктуры."

Каан Терзиоглу, CEO Группы VEON, сказал: "Сейчас мы реализуем наши инвестиционные обязательства на сумму 600 миллионов долларов США для восстановления Украины. Я разделяю стремление нашей команды Киевстар под руководством генерального директора Киевстар Александра Комарова сотрудничать с Rakuten для модернизации инфраструктуры страны с Open RAN в рамках нашего инвестиционного обязательства. У нас есть общая цель – развитие цифровой инфраструктуры Украины, и я рад видеть прогресс в наших общих усилиях."

Ранее Rakuten и VEON начали совместные действия для поддержки Украины, демонстрируя приверженность ее народу, экономике и послевоенному восстановлению. Так, в августе 2023 года Rakuten Symphony и VEON, материнская компания Киевстар, подписали Меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в Украине с целью ускорения восстановления и реконструкции инфраструктуры страны путем развития Open RAN и цифровых сервисов.

Глава и генеральный директор Rakuten Group Микки Микитани сопровождал японских чиновников в дипломатической миссии в Украине в сентябре 2023 года. Как представитель частного бизнес-сектора Японии, Микитани встретился с лидерами Украины, включая президента Владимира Зеленского и министра Михаила Федорова, вице-премьер-министра Украины по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий и министра цифровой трансформации.

Rakuten также организовал Фонд помощи в чрезвычайных ситуациях гуманитарного кризиса в Украине из-за своей онлайн-платформы пожертвований Rakuten Clutch Special Charity Fund, собравшей для поддержки Украины более 1,3 миллиарда иен.

Киевстар – дочерняя компания международной Группы VEON, крупнейший телекоммуникационный оператор в Украине, обеспечивающий связь для 24 миллионов клиентов внутри страны и за рубежом и продолжающий инвестировать значительные средства в свою сеть и цифровые услуги. Один из крупнейших налогоплательщиков в Украине, "Киевстар" также поддерживает ряд благотворительных инициатив, недавно привлекая 4,8 млн дол. США на разминирование Украины. VEON в течение трех лет инвестирует 600 миллионов долларов США, поддерживая восстановление Украины. Компания объявила о намерении расширить объем своих обязательств до 1 млрд. долларов США в течение пяти лет, если условия рынка позволят.