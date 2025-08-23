Рабочего на заводе обозвали "бабой" коллеги-женщины: судья оценил, сколько стоит такое оскорбление

Рабочий Харьковского транспортного завода выиграл иск против двух своих коллег: шлифовщицы и кладовщицы. Они оскорбляли истца, называли его "бабой, а не мужиком", говорили, что он "воняет". Из-за этого рабочий завода требовал взыскать с них 80 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда, однако судья Шевченковского районного суда Полтавы обязал женщин заплатить по 400 грн.

Об этом говорится в решении суда №645/5568/21, которое опубликовано 20 августа 2025-го. Женщины якобы не давали ему подойти к станку. Он требовал, чтобы к нему обращались "на вы и по имени и отчеству". В ответ одна из коллег назвала истца: "ты баба, а не мужик... Ты баба". А другая добавила: "И воняешь ты!".

Оскорбленный рабочий завода пожаловался руководству. Однако на заводе не отреагировали, поэтому он обратился в суд. Иск он подал еще до полномасштабной войны, однако решение приняли 20 августа 2025-го. События происходили в Харькове, однако во время военного положения юрисдикцию этого дела признали в Полтаве.

"Истца преследовало чувство стыда. До конца смены дрожали руки от волнения. Он с трудом доработал до конца рабочей смены. Придя домой, он был вынужден выпить 3 таблетки успокаивающего лекарственного средства "Экстракт валерианы", – говорится в материалах дела.

На следующий день он не хотел идти на работу, его преследовал страх, что ответчики снова будут его оскорблять и унижать. Суд изучил материалы дела и решил, что 80 тыс. грн – слишком большая компенсация.

"Суд приходит к выводу о нарушении личных неимущественных прав и наличии оснований для возмещения морального вреда в размере по 400 грн с каждого ответчика, что будет соответствовать принципам справедливости, добросовестности и разумности", – говорится в материалах дела.

Вместе с дополнительными расходами каждая женщина должна заплатить: судебный сбор в размере 4,54 грн, расходы, связанные с привлечением экспертов и проведения экспертизы, в размере 48,82 грн, компенсацию за отрыв от обычных занятий в размере 9,99 грн, всего 463,35 грн.

