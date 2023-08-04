ПУМБ – лидер программы 'Доступный финансовый лизинг 5-7-9%'

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) – безусловный лидер государственной программы поддержки предпринимательства "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".

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Государственная программа, предусматривающая финансовую помощь бизнесу путем снижения стоимости финансового лизинга через государственную компенсацию процентной ставки до уровней 0%, 5%, 7% или 9% годовых, была запущена в конце 2021 года. Банк присоединился к программе с самого начала и вскоре возглавил список самых активных участников.

К концу июня 2023 года сумма "доступных" лизинговых сделок, заключенных ПУМБ, составила 75% от общего объема выдач на рынке, превысив отметку в 509 млн грн.

Договоры финансового лизинга ПУМБ были заключены в соответствии с условиями программы: на покупку и модернизацию грузовых автомобилей, прицепов/полуприцепов, сельскохозяйственной техники, спецтехники и прицепного/навесного оборудования к ней. Наибольший интерес к инструменту по льготной процентной ставке проявил сегмент микро и малого бизнеса – их доля среди всех заявителей составила 84%.

По словам Артура Загородникова, Заместителя председателя правления ПУМБ, таким результатам прежде всего способствовала высокая экспертиза команды банка в работе с дилерами, сопровождении лизинговых сделок и, конечно же, скорость процессов, которая является главным приоритетом для владельцев бизнеса во взаимодействии с финансовыми учреждениями.

"Синергия государства и банков в направлении поддержки украинских предпринимателей – чрезвычайно важна. Мы гордимся нашим плодотворным сотрудничеством с Министерством финансов Украины и Фондом развития предпринимательства (ФРП), чьи инициативы имеют решающее значение для восстановления и развития бизнеса в этот тяжелый период. Принимая активное участие в программе и предоставляя своим клиентам доступ к услугам финансового лизинга по льготным процентным ставкам, мы показываем, что несмотря на определенные риски для ПУМБ важно поддерживать предпринимателей не на словах, а на деле. Плечом к плечу с клиентами и государством мы вносим вклад в укрепление нашей экономики и твердо верим в нашу будущую победу", – подчеркивает Артур Загородников.

"В эти тяжелые времена для экономики и бизнеса Украины ПУМБ обеспечивает один из самых высоких среди банков объемов финансирования малых и средних предприятий по договорам финансового лизинга в рамках программы "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". На сегодня предприниматели получили финансовую поддержку в рамках 158 договоров. Это высокий показатель и хороший пример поддержки украинского бизнеса. Сейчас именно тот момент, когда мы должны максимально поддерживать наших предпринимателей, особенно в их стремлении к инвестициям в собственный бизнес", – добавил Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

Напомним, ПУМБ предоставляет услуги по финансовому лизингу более пяти лет. За это время банку удалось достичь значительных финансовых показателей в данном направлении как в рамках государственной программы, так и за ее пределами. ПУМБ входит в четверку лидеров лизингодателей на рынке Украины по рейтингу Ассоциации "Украинское объединение лизингодателей" (UUL).