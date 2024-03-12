Прозрачный бизнес для блестящей карьеры: IDS Ukraine попала в список лучших работодателей Украины
Компания IDS Ukraine получила номинацию "Место для амбициозных – лучшие условия для роста" среди украинских компаний, попавших в рейтинг лучших работодателей, составленный изданием OBOZ.UA.
IDS Ukraine – это не просто национальный производитель бутилированных вод № 1 в Украине, но и работодатель, который обеспечивает своим 3000 сотрудникам прозрачные условия труда, систему мотивации, возможности для карьерного роста и развития, а также заботится об их психологическом и физическом здоровье.
"Наша компания – это прозрачный бизнес, где каждый может сделать блестящую карьеру. Мы ценим своих людей, заботимся об их благосостоянии и создаем возможности для развития", – отметили в IDS Ukraine.
Система карьерной мотивации
IDS Ukraine ориентирована на систему вертикального карьерного роста. Впрочем, есть и возможности для горизонтального развития, когда люди стремятся попробовать себя в другой роли в компании, но не стремятся быть руководителями или директором.
Обучение персонала
Это один из приоритетов компании. Оно происходит полностью на средства IDS Ukraine. Сейчас основной упор – на онлайн-образовании.
Для офисных сотрудников преимущественно проводят внешнее обучение, в том числе по развитию soft skills. На производстве обучение более стандартизировано, основной фокус – на hard skills.
Система мотиваций
На производстве: ежемесячные премии зависят от выполнения краткосрочных задач.
Для офисных работников: премии зависят от выполнения более долгосрочных задач (полгода или год).
Социальная ответственность
IDS Ukraine активно помогает ВСУ и пострадавшим от войны украинцам. Сумма пособия с начала полномасштабного вторжения достигла 320 млн грн.
Адаптация ветеранов
В компании разработана и работает программа поддержки, адаптации и реинтеграции военнослужащих, являющихся сотрудниками IDS Ukraine.
В настоящее время 160 работников IDS Ukraine находятся в рядах ВСУ. Они продолжают получать 100% заработной платы, хотя государство еще в 2022 году отменило такое обязательство.
Заботятся в компании и об экологии. В августе 2023 года была расширена программа "Зеленая сумка". Она предполагает переработку РЭТ-пластика из использованных бутылок. Сначала это был чисто экологический проект, однако сейчас IDS Ukraine нашла возможность использовать переработанный пластик в производстве заменяемых деталей для учебных дронов ВСУ.