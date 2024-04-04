Процедура бронирования работников должна быть максимально упрощена, – Козаченко

Чтобы бронирование работников было максимально эффективным, а предприятия не теряли ценные кадры, процедура должна быть максимально упрощена и сокращена во времени, ведь сейчас она может длиться больше месяца.

Об этом рассказал президент Украинской аграрной конференции Леонид Козаченко.

"Бронирование действительно большая проблема. В этом процессе участвуют Генштаб и Министерство экономики. Сначала Генштаб проверяет по своим данным людей, которых подают на бронирование, а затем Министерство экономики уже принимает окончательное решение. В Генштабе, к сожалению, по моим данным, уже больше месяца не дают ответа некоторым предприятиям. А бывают случаи, когда Генштаб дает ответ, а Минэкономики по три недели не выдает документ. Бюрократических препятствий много. И их преодолеть, к сожалению, не удается", – заметил Козаченко.

Он убежден, что процедура бронирования должна быть упрощена: для этого должна быть использована диджитализация, а срок принятия решения должен быть максимально коротким.

"Срок бронирования должен быть не больше 30 дней. Максимум! Это в случае, если возникают какие-либо препятствия. А вообще он должен составлять 10 дней. И если это диджитализованный процесс, то люди, которые не уложились в эти сроки, должны быть наказаны за то, что они не дали тебе ответа, а также – обосновывать негативные ответы. То есть должны быть предусмотрены и штрафы, и увольнение с работы, и все остальное. Только такие инструменты больше никаких", – резюмировал Козаченко.

Как известно, Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Но эта идея встретила сопротивление общества и волну критики. После этого нардеп, член оборонного комитета ВР Игорь Копытин заявил, что правка о бронировании в привязке к зарплате была снята с рассмотрения без обсуждения, поскольку сутью такого подхода стал бы принцип "война для бедных", а это недопустимо.

В ВР придумали схему бронирования за 20 тысяч в месяц – что фактически так же является "налогом на трусость", и вызывает непонимание в обществе.