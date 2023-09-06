Производитель 'Моршинской' призывает как можно быстрее национализировать доли Фридмана и других подсанкционных акционеров юридически безупречным способом

Компания IDS Ukraine, которая является производителем ТМ "Моршинская", призывает государство как можно быстрее национализировать законным образом долю компании размером 49,99%, принадлежащую Михаилу Фридману и другим акционерам, находящимся под международными и украинскими санкциями. Затягивание процесса национализации повышает вероятность рейдерского захвата и уничтожения компании.

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"Мы полностью поддерживаем санкционную политику Украины и также выступаем за изъятие доли лиц, находящихся под действием украинских и международных санкций, — отмечает IDS Ukraine в своем обращении. — Но напоминаем: 50,01% акций компании принадлежат неподсанкционным акционерам из Великобритании, Украины и правительства Грузии, поэтому любое противоправное изъятие или захват принадлежащих им долей станет прямым нарушением принципа неприкосновенности законного права собственности, что повлечет требования о компенсации ущерба, нанесенного неподсанкционным акционерам, из государственного бюджета".

Национализация с нарушениями обесценит компанию, государство получит токсичный актив, который будет отпугивать потенциальных стратегических инвесторов. Производитель "Моршинской" отмечает, что корректная национализация должна юридически закрепить устранение подсанкционных акционеров: с 28 февраля 2022 они фактически потеряли контроль или влияние на компанию вследствие ареста принадлежащих им акций и реализации международных санкционных мероприятий.

"Юридически безупречная национализация доли подсанкционных лиц позволит Украине реализовать изъятый юридически чистый актив на аукционе и привлечь в бюджет страны сотни миллионов долларов США, а с этим получить уважение международных партнеров, для которых чрезвычайно важно верховенство закона и эффективная борьба с коррупцией", — подчеркнула IDS Украина.

Ранее компания заявила, что в результате ареста 100% ее корпоративных прав и противоправной передачи агентству АРМА IDS Ukraine стала жертвой рейдерских посягательств. Агентство АРМА на проведенном с многочисленными нарушениями конкурсе избрала управляющим корпоративными правами прямого конкурента "Моршинской" - ООО "Карпатские минеральные воды". Впоследствии АРМА получило противозаконное решение суда, дающее агентству не предусмотренное законом право на единоличное изменение руководства "Моршинской". Между тем, ООО "Карпатские минеральные воды" с рыночной долей не более 9% заявило о намерении в процессе управления сократить производство и персонал "Моршинской" с рыночной долей до 40% — фактически уничтожить ключевого конкурента.