Повышение предельных цен на электроэнергию может решить проблему отключений – Федерация работодателей ТЭК

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна пересмотреть предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии Украины и приблизить их к европейскому уровню.

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Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины к председателю Комиссии Юрию Власенко.

"Мы обеспокоены предложением НКРЭКУ оставить предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии на текущем уровне. Считаем, что для обеспечения стабильного электроснабжения необходимо пересмотреть эти ограничения и приблизить их к европейским показателям", – говорится в обращении Федерации.

Федерация отмечает, что низкие прайс-кепы делают невозможным достаточный импорт электроэнергии, который мог бы покрывать до 20% потребления зимой.

"Искусственное сдерживание цен в Украину делает невозможным достаточный импорт электроэнергии. Следует также отметить, что при полном использовании сечения можно привлечь дополнительно более 1 ГВт ресурса", – говорится в обращении.

Эксперты Федерации считают, что при отсутствии искусственных регуляторных ограничений проблема отключений электроэнергии в Украине могла бы быть полностью решена.

"Учитывая вышеупомянутый и успешный опыт других стран, настоятельно просим рассмотреть возможность пересмотра текущих прайс-кепов для приближения их к европейскому уровню. Это критически важно для стабилизации энергетического рынка, обеспечения энергетической безопасности Украины и избежания отключений электроэнергии", – подчеркивается в обращении Федерации работодателей топливно -энергетического комплекса Украины

Ранее Энергетическая компания Украины в своем обращении к регулятору отметила, что отмена предельных цен на рынке электроэнергии станет важным шагом для дальнейшей интеграции украинской энергосистемы с европейскими рынками. Ряд энергетических ассоциаций также подчеркнул, что решение НКРЭКУ оставить предварительно установленный уровень предельных цен не отвечает актуальным вызовам рынка.