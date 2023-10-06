Польшу не устроила приостановка иска Украины в ВТО: требуют отзыва

Польшу не устроило приостановление иска Украины во Всемирную торговую организацию относительно импорта украинского зерна. Варшава требует полного отзыва.

Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Об этом сообщают украинские СМИ.

“Мы не знаем, что означает приостановка рассмотрения жалобы. Требуем отозвать жалобу, поскольку она безосновательна и абсурдна", – заявил Телус.

Он добавил, что правительство Украины не может подавать жалобу на Польшу за намерение помогать своим аграриям.

Это очень абсурдно. И наш призыв к украинской стороне таков: если мы хотим улучшить условия наших отношений, то эту жалобу нужно просто отозвать, а не говорить о какой-либо приостановке", – заявил министр.

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Напомним, 5 октября стало известно, что жалобы Украины во Всемирной торговой организации (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию, которые ввели зерновые эмбарго, поставлены на паузу. Украинская сторона рассчитывает найти компромисс со странами ЕС.

Ранее Качка заявлял, что Украина может отозвать обращение в ВТО только если получит гарантии, что Польша, Венгрия и Словакия в будущем не будут вводить односторонние торговые запреты. На данный момент неизвестно, было ли выполнено это условие, или Украина просто изменила позицию в ходе переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже официально обратилась в пять стран ЕС и предложила механизм проверки экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Этот механизм полностью отвечает решению Еврокомиссии, однако с отдельными странами необходимо согласовать технические детали.

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