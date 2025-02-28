Подконтрольное Минобороны АОЗ не заключило ни одного контракта на боеприпасы в 2025 году, – Шабунин

Агентство оборонных закупок с начала 2025 года не заключило ни одного контракта на закупку боеприпасов.

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Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует "Цензор".

"Знаете, сколько контрактов на боеприпасы за этот месяц заключило полностью подконтрольное Умерову АОЗ? Ноль. Ноль. Ни одного контракта на боеприпасы. Вот документ. Я вам больше скажу: с начала года – то есть за ДВА последних месяца – АОЗ заключило НОЛЬ контрактов на боеприпасы. (Относительно января можно подтвердить журналистским запросом)", – говорится в сообщении.

Шабунин процитировал Зеленского, который дал Умерову карт-бланш "делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках".

"У нас есть министр обороны, который четко понимает, что если, не дай Бог, будут какие-то паузы в поддержке нашей армии, то будут не только потери у военных, будут потери среди гражданского населения, будут страдать дети, будет больше ударов, будет сильнее Россия".

Что предшествовало?

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода, и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов подтвердил, что займет и вторую должность – руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Впоследствии в Едином государственном реестре юридических лиц в очередной раз изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Вместо Арсена Жумадилова директором снова указали Марину Безрукову.

Министерство обороны подало в Министерство юстиции жалобу о возвращении Марины Безруковой на должность руководителя ГП "Агентство оборонных закупок".

В Едином госреестре снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок.