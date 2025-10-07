Онлайн-мониторинг игрового бизнеса: в "ПлейСіті" рассказали, как государство будет контролировать каждую гривну

В Украине вскоре заработает система онлайн-мониторинга игорного бизнеса, которая будет контролировать движение средств в лицензированных казино и букмекерских залах. Параллельно работает система трекинга нелегальных сайтов, что позволяет быстро выявлять и блокировать нелегальные ресурсы и их зеркала.

Об этом рассказал глава государственного регулятора азартных игр "ПлейСити" Геннадий Новиков в комментарии СМИ. По его словам, в Украине наконец заработает система онлайн-мониторинга игорного бизнеса, которой ранее не было в КРАИЛ.

Тендер на разработку системы выиграла компания ООО "Компьютерные информационные технологии" (Kitsoft), известная созданием Дії и "Киева Цифрового". "В этом году мы должны реализовать более половины всего функционала госсистемы онлайн-мониторинга. Это большой объем работ, поэтому на тендер подались опытные исполнители с операционной готовностью быстро и качественно реализовать систему", – отмечает Новиков. Он подчеркивает, что Kitsoft имеет опыт работы с государственными заказами, что является важным преимуществом, ведь в случае невыполнения условий предусмотрены серьезные штрафные санкции.

Как будет работать система онлайн-мониторинга

Система онлайн-мониторинга является главным инструментом государства для контроля легального рынка азартных игр. Она обязательна для всех лицензированных операторов и фиксирует все движение средств: от момента внесения денег в казино или букмекерский зал до превращения их в игровые заменители гривны, операций на счету игрока и выплат выигрышей.

Организаторы азартных игр обязаны передавать эти данные в систему, доступ к которой имеют "ПлейСити" и другие государственные органы, определенные законодательством. "Это позволяет государству контролировать легальный рынок и обеспечивает прозрачность всех финансовых операций", – добавляет Новиков.

Система трекинга нелегальных сайтов

Отдельным важным инструментом стала система трекинга нелегальных сайтов, которая заработала в августе. Она помогает быстро выявлять нелегальные платформы и их "зеркала", передавать информацию в Нацкомиссию по урегулированию в сфере электронных коммуникаций (НКЭК) и блокировать доступ пользователей через интернет-провайдеров.

"За первый месяц работы PlayCity получил более 430 обращений от граждан относительно нелегальных ресурсов. Алгоритм автоматически находит зеркала, что критично для эффективной борьбы", – отмечает Новиков. Он подчеркивает, что блокировка сайтов лишь часть комплексной государственной политики, и эффективная работа возможна благодаря сотрудничеству с Бюро экономической безопасности, НБУ и другими органами.

Система трекинга не только ограничивает доступ к нелегальным платформам, но и становится элементом детенизации рынка азартных игр. Отмечается, что это позволяет повысить финансовую стабильность Украины, поскольку нелегальные организаторы используют теневые схемы платежей, из-за чего госбюджет не получает налоговые и лицензионные поступления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле-сентябре в Украине было заблокировано более 850 сайтов онлайн-казино, ограничены аккаунты в соцсетях десятков блогеров, а пятерым из них выписали штрафы на общую сумму в 24 млн грн. Всего за этот период в госбюджет поступило 592 млн грн лицензионных платежей от участников игорного рынка.

