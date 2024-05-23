Оккупированная ЗАЭС на пороге блэкаута: отключилась важнейшая линия электропередачи

Оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь оказалась на грани блэкаута. Электроснабжение АЭС 23 мая осуществляется только по одной линии.

Об этом сообщил "Энергоатом". Как уточнили в "Укрэнерго", высоковольтная воздушная линия 750 кВ, являющаяся основной линией питания ЗАЭС, отключилась действием защиты. Причина срабатывания защиты выясняется.

"Сегодня, 23 мая 2024, в 13:31 отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины. В настоящее время крупнейшая АЭС Европы соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", – отметили в "Энергоатоме".

В компании подчеркнули: в случае отказа единственной работающей линии электроснабжения на ЗАЭС произойдет очередной полный блекаут. Нынешняя ситуация является тяжелым нарушением условий нормальной эксплуатации станции и чревата развитием аварии, предупредили энергетики.

"Российские оккупанты продолжают создавать чрезвычайно опасную ситуацию на Запорожской АЭС. Чтобы не допустить развития худших сценариев, станция должна как можно быстрее вернуться под контроль легитимного оператора – Энергоатома", – заявил руководитель компании Петр Котин.

Всего с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный – с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Отказ таких систем чреват развитием ядерной и радиационной аварии.

Как сообщал OBOZ.UA, помимо прочего, на оккупированной ЗАЭС отсутствуют украинские лицензированные специалисты по безопасному запуску реакторов. Это может создать серьезную угрозу безопасности и вызвать возможный ядерный инцидент.

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