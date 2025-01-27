Обменники готовятся менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ждать

В украинских обменниках ожидается изменение курса доллара. До конца текущей недели (заканчивается 2 февраля) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41,7 до 42,35 грн. Сегодня, 27 января, небанковские пункты покупают валюту в среднем по 42,2 грн, а продают по 42,24 грн. Таким образом, не исключается удешевление доллара в покупке и удорожание в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Аналогичная ситуация, по его словам, ожидается и в банках, где курс покупки и продажи наличного доллара будет находиться в пределах коридора от 41,65 до 42,5 грн.

По прогнозу специалиста, курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,15 до 44,80 грн. В обменниках этот коридор будет находиться в более узких пределах – от 43,25 до 44,75 грн.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах коридора от 20 до 25 копеек. А по евровалюте он будет находиться в более широких пределах — от 20 до 60 копеек. Высокий уровень волатильности евро и широкий разброс котировок позволят активно зарабатывать на нем как на межбанковском, так и на наличном рынке", – отметил Козырев.

Что будет влиять на курс валют в Украине?

По словам Козырева, на этой неделе валютный рынок Украины будет зависеть не только от экономических и военных событий в стране, но и от процессов на мировых рынках. В частности, политика президента США Дональда Трампа, по словам аналитика, является "основным возбудителем" для валютного рынка как в мире, так и в Украине. В частности, заявления Трампа уже привели к росту стоимости евро к доллару до 1,05, а также к лихорадке на рынке золота.

"В этой ситуации фактор геополитики очень опасен как для мирового, так и косвенно для нашего валютного рынка, поскольку будут вносить и на этой неделе постоянные эмоциональные коррективы в поведение участников торгов. В первую очередь по курсу евро по отношению к доллару, и в результате – по курсу евро по отношению к гривне", – отметил Козырев.

Внутренние украинские факторы влияния на курс гривни остаются традиционными. В частности, это завершение отчетного периода, которое приведет к максимальной активности валютного рынка 28-30 января. Важным показателем будут и интервенции НБУ на межбанке. "Регулятор будет вынужден практически каждый день продавать доллар на торгах, чтобы закрывать дефицит валюты на рынке. Особенно активен будет именно 28-30 января, когда спрос на валюту со стороны импортеров будет максимально высоким", – считает Козырев.

Кроме того, сохраняется повышенный спрос на валюту со стороны населения, отмечает Козырев. Называет это "негативным сигналом для Нацбанка". "Подытоживая факторы, влияющие на поведение валютного рынка на этой неделе, можно сказать, что мы остаемся в периоде повышенной турбулентности рынков именно за счет психологического фактора в мировом масштабе... И это дополнительный вызов, как для всего мира, так и для Украины, которая и так находится в состоянии повышенных экономических, военных и геополитических стрессов", – отметил Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке намерены работать над тем, чтобы разница между наличным и официальным курсом доллара не превышала 3%. Главное же задание регулятор видит для себя в обеспечении устойчивости гривни.

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