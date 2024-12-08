Не только строители и уборщицы: украинские беженцы за границей открывают фирмы и осваивают престижные профессии

Почти за три года полномасштабной войны многие украинские беженцы уже трудоустроились в других странах. Хотя считается, что большинство украинцев вынуждены работать в низкоквалифицированной сфере, но за это время ситуация изменилась. Наши соотечественники успели выучить иностранные языки и уже работают в IT-сфере, менеджерами, учителями, а некоторые даже открыли свой бизнес за границей.

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Выучили язык и нашли хорошую работу

Европейские страны серьезно сокращают помощь для украинских беженцев. Поэтому большинство соотечественников вынуждены искать работу и адаптироваться к жизни в других странах.

Многие украинцы уже с первого месяца после переезда учили иностранный язык, а также искали возможность заработать и быть более независимыми от социальной помощи, которая рано или поздно закончится.

"Первое время, пока я не выучила немецкий язык, я занималась уборкой квартир. Конечно, работа не из легких. Но хозяева обычно хорошо относятся к украинцам, стараются помочь нам. Но я серьезно взялась за изучение немецкого языка потому, что не хотела вечно мыть полы. Я очень хочу вернуться в Украину, но когда это станет возможным, я не знаю. Мой сын учится тут в местной школе, онлайн занимается в украинской. Ему тяжело, и он тоже скучает по своим друзьям", – рассказывает OBOZ.UA Валентина, которая приехала в Германию в марте 2022 года из Харьковской области.

Молодая женщина сумела выучить немецкий на достаточно высоком уровне, еще хорошо знает английский язык. И сейчас уже нашла работу в туристической фирме.

"Меня пока отправили на обучение, чтобы я могла ориентироваться в туристической сфере Германии, а уже весной я выйду в местную турфирму. Я очень довольна этим, заработок уже позволит нам самим оплачивать жилье, мы станем более независимыми", – считает Валентина.

А жительница Киева 22-летняя Анастасия, которая тоже оказалась в Германии в марте 2022 года вместе с родителями, первое время работала официанткой.

"Сначала я ходила на языковые курсы. Родителям немецкий дается тяжелее, у них возраст. А я смогла его освоить и пошла работать официанткой в кафе. Смогла сама себе снять жилье. Теперь я подтягиваю свой немецкий и очень надеюсь получить работу где-то на рецепции в медицинской компании. Мне это нравится, потому что до отъезда сюда я тоже работала в иностранной медицинской компании", – говорит OBOZ.UA Настя.

Родители Насти тоже уже работают. Мама работает в клининговой компании, а папа занимается ремонтами.

Лучшие мастера маникюра и повара

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, в Германии официально трудоустроились 22% украинцев. А в Польше – 70%.

"Это говорит о том, что Польша давно была включена в процесс трудоустройства иностранцев, она делала ставку на трудоустройство людей без квалификации. А Германия, наоборот, делает ставку на трудоустройстве людей со знанием языка, более профессиональных. Те, кто приехал туда в 2022 году, сразу записывались на языковые курсы, повышали свою квалификацию. Но все это растягивалось во времени. Конечно, юрист или бухгалтер, который приехал в Германию, сначала должен выучить язык на уровне С1, также местное законодательство, потом подтвердить свою квалификацию, сдать экзамен и после этого начинать работать. Конечно, какая-то часть людей уже прошла весь этот путь и работает в офисах, компаниях, фирмах", – говорит OBOZ.UA Воскобойник.

Хотя и в Польше украинцы уже не только строят, собирают яблоки или работают в такси. Те, кто уже выучил польский язык и имеет квалификацию, устраиваются в офисы бухгалтерами, финансистами, менеджерами.

Те, кто связан с IT, быстро нашли работу в международных компаниях, стали больше зарабатывать и сами снимают жилье.

Украинки работают и в бьюти-сфере, они имеют репутацию хороших мастеров, поэтому быстро нашли себе клиентов и заработок. Некоторые уже даже открыли свои салоны.

"Через год у меня было столько клиентов, что я смогла ими делиться. Поэтому открыла небольшую мастерскую, у меня двое коллег, конечно, украинки. Заработки устраивают всех. Моя семья уже давно снимает жилье за свой счет", – рассказала OBOZ.UA Наталья, которая приехала в Варшаву из Полтавской области.

Украинцы в Польше работают в пиццериях, ресторанах, менеджерами по продажам, руководителями в компаниях по трудоустройству.

Оксана из небольшого села Херсонской области рассказала, что открыла в Польше свою кулинарную компанию.

"Мы с украинками печем пироги, делаем вареники, пельмени – все на заказ. Чаще всего у нас покупают украинцы, но есть и поляки, которым нравится наша кухня. Мы давно уже обеспечиваем себя сами, ни на кого не надеемся", – говорит OBOZ.UA Оксана.

Учителя и айтишники

Киевлянин Александр еще в 2022 году переехал в Швейцарию. Там он с первого дня изучал немецкий язык на курсах. И совсем недавно смог устроиться работать в одну из школ помощником учителя. А Василий, еще один киевлянин, в Братиславе в Словакии работает учителем истории в школе для украинцев. Параллельно он ведет свой канал в соцсети, где выкладывает свои уроки по истории.

Дарина перебралась в Канаду вместе с родителями. Сама она работала в IT, знает английский, поэтому достаточно быстро смогла устроиться в международную компанию. Родители, которые не знали языка, пошли на бесплатные курсы. Но даже без знаний языка смогли устроиться на неквалифицированную работу – на фабрику, где делают печенье.

А Виктория из Днепра через год в Канаде смогла устроиться на работу – делает сайты для компаний.

"Это было непросто, мне повезло, что я знала английский и занималась подобной работой еще в Украине. Тут я еще поучилась на специальных IT-курсах, для украинцев они были бесплатными, и мне повезло устроиться на работу. Обычно в Канаде на поиск работы может уйти до полугода", – делится с OBOZ.UA Виктория.

Мечтают вернуться домой

Конечно же, многие украинцы, несмотря на то что что их судьба за границей складывается хорошо, мечтают вернуться домой в Украину, к своим родным, друзьям, в свои квартиры и дома. Хотя не всем из них уже есть куда ехать. Например, Оксана из Херсонской области рассказала, что ее дом остался на оккупированной территории.

"Частично он пострадал от взрывов. За ним присматривают родственники, но возвращаться в оккупацию я не буду. Когда закончится война буду думать, что делать дальше. Возможно, останусь в Польше, если пострадавшим не будут давать жилье на родине. Больше ничего не остается", – вздыхает Оксана.

"На возвращение украинцев будет влиять четыре фактора: безопасность, работа, жилье, инфраструктура. Когда война закончится, то вопрос с безопасностью будет решен. И люди уже будут сравнивать, что они имеют за границей и что у них будет в Украине. И тогда принимать решение", – говорит Воскобойник.

Конечно, хотелось бы, чтобы все украинцы вернулись домой. Все, кто сумел добиться успеха за рубежом и сможет применить свои знания на своей родной земле. Для этого и нашей стране придется заниматься восстановлением и строительством жилья для тех, кому уже некуда ехать.