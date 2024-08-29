NAUDI представит на MSPO 2024 в Кельце крупнейшую украинскую экспозицию в истории выставки

С 3 по 6 сентября 2024 г. в польском городе Кельце состоится 32-я Международная выставка оборонной промышленности "MSPO 2024". Выставка предоставляет уникальную возможность оборонным компаниям продемонстрировать свои новейшие продукты и услуги, а также установить стратегическое партнерство с международными игроками на рынке.

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Об участии NAUDI в выставке ассоциация сообщила на своей странице в Facebook.

На двух больших стендах NAUDI представит широкий спектр продукции своих компаний-участников, входящих в состав украинского военно-промышленного комплекса. Среди которых: Украинская Бронетехника, Kvertus, Altair, Ukrspecsystems, Airlogix, UKRTAC, "Radionix", "System Electronic Export", Archer, "KTD Plus", "KTD Jupiter", "Атлон Авиа", "Aviation Systems of Ukraine" , "UA Defence", "SpetsMashKomplekt", а также партнеры из государственного сектора, в частности КБ "Луч".

MSPO объединяет ключевых представителей мировой оборонной промышленности из десятков стран, включая крупнейшие делегации из Австралии, США и Великобритании. Выставка станет важной платформой для делегации NAUDI для обмена опытом, расширения сотрудничества, презентации передовых технологий и установления новых международных деловых контактов.

Приглашаем всех посетить стенды NAUDI: №G-29 в холле G (внутри) и ZG-34 у выхода 6 (стенд на улице).