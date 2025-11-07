Накупила элитной недвижимости и строит имение у моря: развод главы киберполиции Киева "сделал" его тещу миллионершей

Бывшая теща главы киевского управления киберполиции Вячеслава Кулиуша после его развода с женой приобрела салон красоты и начала строительство в элитном коттеджном городке Одессы, где цена земельного участка стоит от 8 млн грн. Это не соответствует задекларированным доходам всей семьи правоохранителя, что может свидетельствовать о коррупционной составляющей.

Об этом стало известно из журналистского расследования Bihus.Info. Они обратили внимание на то, что несколько лет подряд Кулиуш указывал в декларации лишь небольшую квартиру в Одессе, а также две машины:BMW 320I на правах пользования и Rav4 жены Надежды.

Вячеслав Кулиуш возглавляет столичное управление киберполиции с 2022 года. До того он вместе с нынешним главой Департамента киберполиции Украины Юрием Выходцем в Одессе.

В 2024 году он развелся с женой, с которой, согласно судебному постановлению, он якобы фактически не проживал вместе с 2021 года. Зато новое авто BMW X5 Надежды Кулиуш заметили на паркинге жилого комплекса бизнес-класса Premium Residence в селе Крыжановка под Одессой, где мать главы киберпола столицы в 2023 году приобрела 100-метровую квартиру. Это может свидетельствовать о том, что пара продолжает поддерживать тесные отношения после развода.

Теща стала земельным магнатом

Сразу после того, как Юрий и Надежда Выходцы разошлись, теща киберполовца накупила недвижимости и начала масштабное строительство у моря. Это также намекает на фиктивность расставания.

В частности она приобрела 16 соток земли в жилом массиве "Черноморская Ривьера" под Одессой – одном из самых дорогих мест области. Точная стоимость сделки неизвестна, но учитывая, что стоимость сотки в этой местности составляет в среднем 500 тыс. грн, это обошлось женщине примерно в 8 миллионов гривен. Сейчас здесь строят трехэтажный особняк с панорамными окнами и большими террасами.

Кроме того, бывшая теща приобрела нежилое помещение в Одессе, где ее дочь открыла салон красоты.

Источники журналистов утверждают, что официальных доходов на покупку такой недвижимости семье бы не хватило. Сам Кулиуш уверяет, что его бывшая теща приобрела землю и помещение под салон за средства, полученные по договору займа в 2022 году, что более чем вдвое превышало стоимость сделки.

Связи с экс-киберполицейским из Ровенской области

Недавно участок в "Черноморской Ривьере" переписали на ривненскую компанию "Медведь Сервис", которая принадлежит Вадиму Адамскому. Это брат бывшего руководителя отдела киберполиции Ривненской области Юрия Адамского. Семьи Кулиушей и Адамских тесно связаны:

обе жены занимаются косметологией, проходили курсы в Одессе и подписаны друг на друга в Instagram;

Анастасия Адамская предоставляет в пользование Кулиушу свой автомобиль;

Надежда Кулиуш получала зарплату от связанной с Адамскими фирмы.

Дружеские отношения с Анастасией Адамской подтвердил и сам Вячеслав Кулиуш. Несмотря на это, журналисты предполагают, что земля и дом могли быть переписаны в попытке скрыть реальных владельцев до выхода результатов расследования.

