"Чужой" Porsche и государственное имение: у экс-начальника ТЦК Волыни обнаружили незадекларированные активы на миллионы гривен

Журналисты обнаружили, что бывший начальник Волынского областного ТЦК Олег Кивлюк может скрывать значительные активы, которые не были указаны в декларации. Речь идет о миллионном состоянии: автомобиле премиум-класса Porsche Cayenne 2017 года, служебной квартире в Луцке и имении во Владимире.

Видео дня

Об этом заявили в Центре журналистских расследований "Сила правды". И хотя в августе 2023 года Олег Кивлюк ушел из ТЦК на работу в "Луцкспецкоммунтранс", его жена Богдана продолжает работать в Волынском ТЦК, но в ее декларациях это имущество не указано.

Авто за $38 тысяч

В центре расследования – автомобиль Porsche Cayenne 2017 года выпуска, который стоит от $38 тыс. Несмотря на то что семья Кивлюков повседневно использует это авто, в декларации Богданы Кивлюк, действующей военнослужащей, оно отсутствует.

"Машину я не получил в подарок, ее дали мне в пользование. Бесплатно", – объяснил происхождение Porsche Олег Кивлюк.

Действительно, авто зарегистрировано на владелицу киевского бренда одежды "Мисс Даймонд" Алину Маленькую, с которой, как утверждает Кивлюк, они подружились еще до его карьеры в ТЦК. Впрочем, она отрицает, что давала машину в пользование, и утверждает, что подарила ее. В любом случае такой актив должен быть указан в декларации, поскольку он подпадает под статью незадекларированной выгоды.

Недвижимость

В декларации Богданы Кивлюк обнаружили и другие "дыры" – доходы и имущество мужа она прекратила декларировать с 2021 года. В частности, в документах отсутствуют:

трехкомнатная служебная квартира в Луцке , предоставленная Олегу Кивлюку Министерством обороны в 2022 году, в которой фактически проживает семья;

, предоставленная Олегу Кивлюку Министерством обороны в 2022 году, в которой фактически проживает семья; предоставленое горсоветом "недостроенное" имение на земельном участке во Владимире , в которое супруги, тем не менее, приезжают на выходные;

, в которое супруги, тем не менее, приезжают на выходные; доход Богданы Кивлюк от продажи авто Hyundai Santa FE в 2025 году за более чем 1 млн грн, хотя в декларации оно оценивалось в 485 тысяч гривен.

Доходы расходятся с расходами

Журналисты также сравнили доходы семьи Кивлюков с их расходами. В прошлом году экс-военком получал около 67 тыс. грн в месяц зарплаты и пенсии по инвалидности, а его жена – около 30 тыс. Кроме того, в 2024 году Кивлюк получил единовременную выплату за выслугу лет – 1,5 млн грн.

В то же время только за последний год семья начала пользоваться имуществом стоимостью почти 4 млн грн. Кроме уже упомянутой Porsche, в этом году Кивлюк приобрел грузовик MAN 2011 года и Opel Ampera-e 2019-го. Стоимость этих авто значительно превышает официальные доходы супругов за год вместе с военными выплатами за выслугу лет военкома.

Результаты расследования представители "Силы правды" передали Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) с просьбой провести проверку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине взыскали в доход государства дорогостоящую машину и квартиру патрульного полицейского Харьковского районного управления ГУ Национальной полиции. Суд признал, что правоохранитель и его жена не имели средств для приобретения имущества стоимостью 7,8 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!