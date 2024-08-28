'Нафтогаз' начинает покупать газ у Евросоюза: у НАК объяснили, почему это не импорт

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" начала закупать газ у ЕС для создания резервов, хотя ранее заявляла об отсутствии планов на импорт. Компания использует для такой закупки кредитные средства ЕБРР.

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Пользоваться этим газом будут в случае чрезвычайных ситуаций и только для бизнеса. В пресс-службе "Нафтогаза" объяснили, почему эта закупка у ЕС не является импортом.

Первые поставки газа в Украину из ЕС пройдут в сентябре 2024 года. Закупки будут оформляться на таможенный склад. При этом газ будет оплачен и закачан в подземные хранилища Украины.

Однако НДС за товар "Нефтегаз" платить не будет до момента растаможки. Пока товар будет находиться в режиме таможенного склада, пользоваться им НАК не сможет, но операция не будет считаться импортом.

Это позволит компании произвести запас газа, который можно будет оперативно растаможить и использовать в случае чрезвычайной необходимости. Сохранять газ в режиме таможенного склада можно до трех лет.

Весь резервный запас приобретут кредитными средствами, которые составляют 200 млн евро. В НАК отметили, что цена за кубометр этого газа является коммерческой тайной и отличается от показателей TTF.

"Речь идет не об импорте газа, а о закупке за средства банка объема голубого топлива, который будет храниться в режиме "таможенный склад" и использоваться исключительно при возникновении чрезвычайных ситуаций и только для нужд бизнеса", – отметили в пресс-службе "Нафтогаза".

Если не возникнет чрезвычайная потребность в использовании купленного газа, его могут продать на рынок ЕС.

"Группа Нафтогаз не импортирует газ. И в этом году, как и в течение всего грядущего отопительного сезона, не намерена его импортировать, поскольку при плановом развитии событий газа собственной добычи вполне хватит для обеспечения потребностей украинского населения", – добавили в пресс-службе НАК "Нафтогаз" .

Как сообщал OBOZ.UA, в "Нафтогазе" готовятся к самой сложной зиме. В НАК говорят, что аккумулировали необходимый объем природного газа и постоянно его увеличивают.

В Украине тариф на газ с 1 сентября составит 7,96 грн за кубометр для клиентов "Нефтегаза". Тариф не изменится как минимум до конца мая 2025 года.

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