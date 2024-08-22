В "Нафтогазе" заговорили о самой сложной зиме: как готовятся и что будет с ценами на газ

Украина готовится к сложнейшей зиме, обеспечивая достаточные запасы газа и стабильные цены для потребителей. В то же время, украинцев призывают к энергоэффективности, чтобы уменьшить риски энергетических кризисов.

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Об этом рассказал СЕО "Нефтегаза" Алексей Чернышев в комментарии СМИ. С приближением зимы обеспечение стабильной поставки газа становится главным приоритетом для Украины.

Следующий отопительный сезон станет одним из самых сложных в истории Украины. "Очевидно, что следующий отопительный сезон, следующая зима историческая для Украины в том отношении, что она будет наиболее сложной", - отметил Чернышев. Основной сложностью является обеспечение достаточного объема энергии и тепла в условиях войны, когда энергетическая инфраструктура находится под постоянной угрозой атак.

Однако, несмотря на вызовы, "Нефтегаз" активно готовится к зиме. "Мы уже аккумулировали необходимый объем природного газа, мы идем по плану, этот объем постоянно увеличивается", – подчеркнул Чернышев. Он также отметил рост добычи украинского газа. "Наша добыча превышает на 7% добычу предыдущего года. Это очень хорошо, потому что украинцы будут с газом, украинцы будут именно с украинским газом, без импортного газа", – подчеркнул Чернышев.

Цены на газ: что ждать

Цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепла останутся стабильными. "Что касается цен, цены остаются стабильными, как в прошлом году", - заявил Чернышев, отметив, что действует режим ПСО (возложение специальных обязанностей), гарантирующий фиксированные цены, а также мораторий на их повышение. Это означает, что цены на газ не будут расти, что является существенной поддержкой миллионов украинских домохозяйств и предприятий в это сложное время.

Чернышев подчеркнул, что газовая инфраструктура Украины находится под постоянной угрозой из-за военных действий. "Группа "Нафтогаз" с первого дня войны находится под прицелом, как говорится, мы пережили несколько атак ", – сказал он. Несмотря на это компания проводит масштабные работы по ремонту и модернизации инфраструктуры, готовя ее к зиме. "Мы постоянно ремонтируем и готовим нашу инфраструктуру для будущих времен, защищаем ее, развиваем ее", – добавил Чернышев.

Также отмечено, что предприятия теплокоммунэнерго, обеспечивающие тепло в городах, активно готовятся к зиме. " Нефтегаз" сотрудничает с ними для подготовки сетей и инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойную поставку тепла.

Энергоэффективность остается важным элементом подготовки к зиме. Чернышев призвал украинцев экономить энергию. "Мы должны относиться ответственно к энергии, заботиться о нейроэффективности, подумать и проверить газовое оборудование, подумать еще раз и проверить ситуацию с окнами, с дверями, с крышами, с подъездами и всем нам известными вещами, которые мы должны все же приводить толком для того, чтобы экономить тепло и энергию", – отметил Чернышев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр энергетики Герман Галущенко анонсировал продолжение действия спецобязанностей по поставкам газа производителям тепловой энергии до конца отопительного сезона 2024/2025 годов. То есть тариф на газ на нужды тех, кто занимается производством тепловой энергии, не будет увеличиваться.

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