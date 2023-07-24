'Метинвест' заплатил в бюджет более 6,3 млрд за первое полугодие 2023 года

Несмотря на полномасштабное российское вторжение, Метинвест Рината Ахметова в первом полугодии 2023 перечислила в бюджеты всех уровней в Украине более 6,3 млрд грн налогов и сборов. По сравнению с первым кварталом года сумма выплат выросла почти на 51%.

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Об этом сообщили на сайте "Метинвест".

За январь-июнь этого года украинские предприятия Метинвест улатили более 1,5 млрд. грн. единого социального взноса, почти 1,5 млрд. грн. налога с доходов физических лиц и свыше 1 млрд. грн. налога на прибыль. Также значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов Украины стали плата за пользование недрами – 872 млн грн, плата за землю – 589 млн грн и экологический налог – 302 млн грн.

Во II квартале 2023 года Группа перечислила в украинский бюджет более 3,8 млрд грн, что на 51% больше показателя I квартала этого года (свыше 2,5 млрд грн). За апрель-июнь предприятия Метинвест увеличили выплату единого социального взноса на 12%, налога с доходов физических лиц – на 26%, налога на прибыль – на 45%, до 643 млн грн.

За II квартал 2023 года плата за пользование недрами выросла в 4 раза, до 698 млн грн, плата за землю – на 4%, до 301 млн грн, экологический налог – на 23%, до 167 млн грн.

"С начала большой войны Группа Метинвест отказалась от налоговых льгот, на которые имеет право по законодательству, и платит налоги в полном объеме. Мы понимаем, что наша устойчивость и выносливость придает возможности государству держать удар на экономическом, оборонном и социальном направлениях. Мы продолжим быть точкой опоры для страны, армии и украинцев". – сказал Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, с начала войны Метинвест передал силам обороны Украины более 1500 БПЛА разных модификаций: такое количество переданных дронов делает компанию крупнейшим поставщиком БПЛА для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов.

Всего компания направила в поддержку украинской армии более 2 млрд грн. Кроме дронов компания поставляет Силам обороны государства военную оптику, защитную амуницию, мобильные укрытия, защитные щиты для автомобилей, автомобили и другое снаряжение, что помогает останавливать агрессора.