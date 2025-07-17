Металлурги бьют тревогу: из-за тарифов госмонополий и налоговой политики доход от экспорта руды обвалился на 20%

Украинские производители железорудного сырья по итогам первого полугодия 2025 года выпали из тройки крупнейших экспортеров страны: экспорт упал на 11,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, до 16,14 млн тонн. Причина – в спаде мировой экономики, а также в тарифах украинских государственных монополий, из-за которых отечественные производители не могут конкурировать на внешних рынках, пишет Liga.Net.

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"Еще полгода назад, благодаря открытию навигации в портах, железная руда выбилась в лидеры по объемам экспорта – 33,6 млн тонн, рост на 89%. По показателю экспортной выручки в прошлом году горняки заняли третье место, уступив поставщикам кукурузы и пшеницы. Но уже в январе-июне этого года железная руда не попала даже в тройку самых экспортируемых товаров", – указывает издание.

Впрочем, вклад горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) в укрепление платежного баланса страны остается значительным: доля железной руды в общем объеме отечественного товарного экспорта составляет 6,35%.

"Основная причина снижения экспорта железной руды, по утверждению аналитиков, заключается в охлаждении мировой экономики. Среди внутренних факторов, ограничивающих конкурентоспособность отечественной продукции на глобальном рынке, игроки рынка и аналитики в первую очередь называют аномальные издержки. Предприятия испытывают существенные дополнительные расходы военного времени – от высоких тарифов государственных монополий ("Укрзалізниці", "Укрэнерго", Оператора газотранспортной системы), стоимости импортной энергии в случае отключений, кадрового дефицита, ограничений в работе и прямых убытков от обстрелов", – отметили в Liga.Net.

Причиняют хлопоты горнякам и государственные инициативы, в частности в сфере налогообложения. Несвоевременное возмещение государством налога на добавленную стоимость (НДС) усугубляет проблемы предприятий с оборотным капиталом, заявил временный председатель правления Ferrexpo Лучио Дженовезе.

По утверждению представителей компании, вынужденное сокращение производства из-за приостановки возмещения НДС привело к тому, что более трети работников были переведены на сокращенное рабочее время или в отпуск, компания сократила закупки товаров и услуг, а также приостановила все необязательные капитальные расходы, расходы на КСО и гуманитарную помощь.

"Также к факторам, ограничивающим конкурентоспособность отечественной продукции, относится недавнее решение Верховной Рады по увеличению земельного налога для горнодобывающих предприятий в 2,6 раза: это приведет к очередному росту постоянных расходов горно-металлургического комплекса и негативно повлияет на ослабленную устойчивость отрасли. В результате пострадают производители, которые из-за роста себестоимости станут еще менее конкурентоспособными на экспортных рынках и как следствие вынуждены будут сокращать производство и расходы. Государство же получит меньше налогов в государственный и местные бюджеты".