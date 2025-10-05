Массированный удар врага по энергетике: какое важное поручение дал Зеленский по регионам

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам после массированного российского удара по энергетической инфраструктуре страны. Удары произошли по всей территории Украины, пострадали гражданские объекты, предприятия и жилые дома. Глава государства подчеркнул, что главной целью врага остаются энергетика и логистика – то, что обеспечивает нормальную жизнь общин и экономики.

Видео дня

По словам президента, уже состоялись совещания с Премьер-министром, руководителем "Нафтогаза" и другими ответственными должностными лицами. Зеленский поручил чиновникам выехать на места, чтобы проверить реальные потребности пострадавших регионов и правдивость каждого отчета из областей. Президент ожидает подробные доклады по каждой громаде.

"Уже провел совещания сегодня с Премьер-министром Украины, с руководителем "Нафтогаза", со всеми, кто нужен, чтобы помочь людям и ускорить восстановительные работы. Поручил быть в регионах – проверить, что реально нужно громадам, и проверить правдивость каждого отчета из областей. Ожидаю доклады по каждому региону, по каждой общине" – говорится в обращении президента.

Работы на местах

По информации из Офиса Президента, в регионах уже работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы. Привлечены также спасатели ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к ликвидации последствий атаки, а особенно – работников, которые восстанавливают поврежденную инфраструктуру под обстрелами.

Президент отдельно отметил помощь бизнеса, который поддерживает громады в сложное время. "Это нужно – чтобы общины и все государство были поддержаны нашими предпринимателями", – подчеркнул он.

Помощь громадам и благодарность защитникам

Зеленский подчеркнул, что сейчас самое важное – быстро восстановить энергетическую систему и обеспечить стабильную работу всех критических объектов. Он также поблагодарил всех, кто защищает Украину и помогает людям после атак.

"Спасибо каждому, кто стоит за Украину, кто защищает жизнь на самом деле, а не просто намерениями", – сказал президент в обращении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в воскресенье президент Владимир Зеленский рассказал об очередной атаке по Украине, последствиями которой стали многочисленные разрушения и гибель мирных людей. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин откровенно смеется над западными лидерами, поскольку не чувствует хоть какой-то сильной реакции с их стороны.

