'Путин просто смеется над Западом: Зеленский – о новых атаках по Украине, российских 'Кинжалах' и Дне работников образования. Видео

В воскресенье, 5 октября, президент Владимир Зеленский рассказал об очередной атаке по Украине, последствиями которой стали многочисленные разрушения и гибель мирных людей. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин откровенно смеется над западными лидерами, поскольку не чувствует хотя бы какой-то сильной реакции с их стороны.

Отдельно глава государства поздравил украинских педагогов с Днем работников образования и поблагодарил учителей за ежедневный труд. Об этом говорится в вечернем обращении президента.

"Продолжается ликвидация последствий российского удара по Украине – это массированный удар, и россияне даже не стараются скрывать настоящие свои цели. Абсолютное большинство мишеней – гражданские объекты, обычная инфраструктура. Это энергетика, гражданские предприятия, склады, причем именно склады с гражданскими товарами, также это наша логистика – логистика на железной дороге, то, что обеспечивает нормальную жизнь общин и экономику. Повреждены также десятки обычных жилых домов", – рассказал гарант.

Очередной масштабный удар по Украине и отсутствие реакции мира

По словам президента, в результате циничной атаки РФ есть жертвы: на Львовщине погибли четыре человека, и среди них один ребенок, в Запорожской области один погибший. По состоянию на сейчас известно о 18 раненых. Всем оказывается помощь.

Всего враг запустил по Украине 53 ракеты, среди которых и аэробаллистические. Также было несколько волн ударных дронов – всего почти 500 ударных дронов, из которых около 250 – это "Шахеды".

"Значительную часть удалось сбить. Но, к сожалению, не все. Почти 40 ракет различных типов и почти 450 беспилотников сбили", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил отсутствие достойной, сильной реакции мира на все происходящее, имея в виду постоянное увеличение масштаба и наглости вражеских ударов.

"Именно поэтому Путин это делает: он просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий. Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары. Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру и именно сейчас, перед зимой – газовую инфраструктуру, генерацию и передачу электричества. Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал и чтобы Россия почувствовала ответы", – сказал он.

Зеленский о вооружении РФ, которое содержит в себе западные компоненты

По словам президента, каждая российская ракета и ударный дрон содержат компоненты, которые до сих пор поставляются в Россию из стран Запада и различных государств, которые находятся рядом с агрессором.

"Сейчас, на четвертом году полномасштабной войны, уже просто странно слышать, что кто-то там вроде бы не знает, как остановить поставки критических компонентов. Только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из них действительно критические компоненты, которые сама Россия не производит. Почти 500 дронов, которые россияне применили в ночь на сегодня, – это более 100 тысяч компонентов иностранного производства. Среди производителей компании из Соединенных Штатов Америки, Китая, из Тайваня, еще – Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Нидерландов. Есть, в частности, схемы на несколько стран. Все это надо прекращать", – рассказал гарант.

Встреча "Группы семи" и работа украинских спасателей

Владимир Зеленский проинформировал, что на следующей неделе запланирована встреча санкционных координаторов "Семерки" – "Группы семи". По его словам, Украина имеет предложения по санкциям, по ограничению схем поставок, и этой информацией владеют партнеры.

"Все материалы предоставлены – нужны решения. Проводится подготовка на новые санкции против тех, кто работает на Россию сейчас, на ее войну, и против тех, кто пытается ослабить Украину в такое время".

Глава государства поблагодарил спасателей ГСЧС и Национальной полиции, которые привлечены к ликвидации обстрелов. Он также упомянул бизнесы, которые помогают, "это нужно – чтобы громады и все государство были поддержаны нашими предпринимателями".

"Уже провел совещания сегодня с премьер-министром Украины, с руководителем "Нафтогаза", со всеми, кто нужен, чтобы помочь людям и ускорить восстановительные работы. Поручил быть в регионах – проверить, что реально нужно громадам, и проверить правдивость каждого отчета из областей. Ожидаю доклады по каждому региону, по каждой общине", – сказал президент.

Президент поздравил учителей с их профессиональным праздником

В День работников образования Зеленский поздравил украинских педагогов и всех, кто участвует в том, чтобы школы и университеты работали, чтобы украинские дети, несмотря на все российские издевательства, получали шанс на нормальную жизнь, на хорошее будущее.

"Я благодарю всех учителей, преподавателей, всех работников образования. Это действительно одна из самых важных вещей в нашем государстве. Украинское образование работает, преодолевает все трудности, дает детям хороший уровень. Спасибо всем вам, наши педагоги. Слава Украине!" – резюмировал гарант.

