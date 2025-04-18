Литва продлила санкции против граждан Беларуси и России: сколько еще будут действовать ограничения

Сейм Литвы продлил национальные санкции против граждан России и Беларуси еще на один год. Принятый в 2023 году закон об ограничении определенных прав граждан стран-агрессоров действует до 3 мая 2025, однако законодатели Литвы продлили его до 2 мая 2026 года.

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Решение было принято единогласно – из 115 депутатов Сейма ни один не был против (и только один воздержался). Однако, как отмечает национальный вещатель страны, предложенные более жесткие санкции против граждан РФ и РФ литовские законодатели не приняли.

В частности, предлагалось сделать санкции против граждан России и Беларуси более унифицированными, отказавшись принимать их заявления на получение вида на жительство в Литве, а также заявления россиян, если у них нет действительной визы. Также было предложено аннулировать имеющиеся виды на жительство в Литве, если граждане России и Беларуси посещают свои страны чаще, чем один раз в три календарных месяца.

Оба предложения были отклонены.

Таким образом, Сейм только согласовал предложение правительства о продлении существующих санкций.

Напомним, что в Литве приостановлен прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан РФ и РБ (за исключением случаев, когда они подаются при посредничестве МИД Литвы). Также страна не принимает заявления на получение разрешений на проживание в Литве от россиян.

Россияне и белорусы, прибывающие из-за границы ЕС, подлежат дополнительным проверкам на предмет угрозы национальной безопасности.

Им также запрещено ввозить в Литву или вывозить из Литвы украинские гривны. Импорт сельскохозяйственной продукции и кормов, происходящих из России или Белоруссии, также запрещен.

Согласно закону о санкциях, россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать недвижимость в Литве.

Это – все санкции Литвы, касающиеся граждан РФ и РБ. Отдельно в Литве действуют санкции ЕС против власти и экономики этих стран.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правительство Литвы запретило проезд мотоциклов, мопедов или моторизованных велосипедов через контрольно-пропускные пункты "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью. Ранее там было запрещено движение пешеходов и велосипедистов. Это последние два КПП Литвы, которые еще работают на белорусской границе – остальные полностью закрыты.

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