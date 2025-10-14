Куда инвестировать сбережения: украинцам рассказали, как надежно вложить деньги и какие прибыли реально получить
Чтобы оградить сбережения от инфляции, Нацбанк советует украинцам вкладывать деньги в гривневые инструменты – в частности, депозиты. Там объяснили: защите денег будет способствовать размер учетной ставки, которую регулятор сохраняет на уровне 15,5%. Это стимулирует банки поддерживать достаточно высокую доходность депозитов в национальной валюте. В отдельных случаях она может достичь 12% после уплаты налогов.
О выгодности депозитов говорят и в банковском секторе. Там отмечают: это один из немногих инструментов, который сочетает простоту, прогнозируемость и защищенность.
"В сложных и непредсказуемых условиях, в частности в период военного положения, вопрос сохранения средств приобретает особое значение. Поэтому для тех, кто ищет стабильность и контроль над финансами, банковские депозиты остаются практичным и надежным выбором", – рассказала OBOZ.UA Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Sense Bank.
Как понять, какая именно депозитная программа подходит для конкретных финансовых целей и сроков, на что обращать внимание, выбирая условия вклада? Разбирался OBOZ.UA.
Когда целесообразно класть деньги на депозит
В общем, депозиты – это не про "золотые горы" и сверхприбыли. Главная их функция – сохранение покупательной способности сбережений. А если текущие экономические условия будут складываться благоприятно, еще хоть и незначительный, но приятный заработок.
Как пояснили в Sense Bank, депозиты помогают выполнить несколько базовых задач. В частности:
- Сохранить средства.
- Отложить деньги на будущую покупку.
- Создать "подушку безопасности", то есть резерв денег на случай непредвиденных расходов или потери дохода.
- Упорядочить сбережения.
"Краткосрочные депозиты являются удобным решением, если средства нужны не прямо сейчас, а в ближайшей перспективе", – объяснила Ирина Стрепетова.
Важно отметить, что фиксированная ставка – это предсказуемость и стабильность. Ведь вкладывая средства, вы точно знаете сумму, которую получите после завершения срока, независимо от колебаний рынка, что особенно важно в условиях неопределенности.
Как выбрать депозит
Прежде всего, определиться с целями вклада и желаемым сроком его хранения. Например:
Депозит "Быстрый" от Sense Bank является простым и удобным инструментом для краткосрочного хранения средств.
Как пояснили в самом банке, его можно оформить онлайн за минуту. А использовать – как финансовую "паузу" перед покупкой или важным решением.
"Подойдет для тех, кому важно иметь гибкость: откладывать средства на несколько дней или недель, оставляя возможность оперативно их использовать", – объяснили в банке.
Депозит "Прибыльный" является вкладом, рассчитанным на долгосрочный период, но и на более высокую доходность.
"Он особенно удобен для клиентов, которые планируют хранить сбережения в течение нескольких месяцев или даже лет, пополнять его и не думать о том, что средства "не работают", – рассказали в Sense Bank.
Оформить его можно дистанционно – в мобильном приложении Sense SuperApp, который позволяет самостоятельно управлять своими депозитами, контролировать сроки, продолжать или изменять настройки без скрытых комиссий.
Сколько удастся заработать
Заработок на депозитах зависит от нескольких ключевых факторов: суммы вклада, срока депозита и процентной ставки, которую предлагает банк. Важно также учитывать условия начисления процентов – ежемесячно, ежеквартально или в конце срока, ведь это непосредственно определяет эффект сложного процента и потенциальный финансовый результат.
Скажем, тот же депозит "Быстрый" предусматривает размещение средств минимум на 3 дня под 6%. При этом начисление процентов происходит за каждый из дней действия вклада, даже если деньги были использованы сразу после окончания срока.
Вместе с тем, рассказали аналитики "Финансового пульса", сейчас в Украине растет спрос на более длительные сроки размещения. В частности, наибольший прирост обеспечили гривневые вклады именно сроком до 1 года.
Причина этого, вероятно, кроется в более высокой доходности. Например, депозит "Прибыльный" обеспечивает сразу 12–13% дохода в гривне. А, скажем, в долларе – 1–1,1%. При этом минимальный срок для вклада составляет 3 месяца, а максимальный – 2 года. Поэтому при вложении 100 000 грн на максимальный срок доход после налогообложения составит сразу 22 373 грн.
Как хранить средства на депозите
В экспертной среде советуют распределять средства между различными видами депозитов – в соответствии с собственными потребностями. То есть:
- Часть средств можно держать на краткосрочных вкладах – для быстрого доступа.
- Другую часть – на долгосрочных.
Такой подход дает возможность сохранить ликвидность для срочных нужд, одновременно получая более высокий доход.
"Например, одну часть разместить на "Быстром" депозите: это удобно, если планируете расходы в ближайшее время, но хотите, чтобы деньги не лежали без дела. А другую часть – оформить на "Прибыльный" вклад, где можно получить больший доход благодаря более длительному сроку и высокой процентной ставке", – объяснили в Sense Bank.
Можно ли продлить срок депозита
Иногда может возникнуть потребность в продлении срока депозита. Причины могут быть разные – от желания получить больший доход до удобства планирования финансов. Кроме того, отметили в Sense Bank, продление может стать актуальным, если банк предлагает:
- Повышенную процентную ставку.
- Выгодные условия для долгосрочных вкладчиков.
"Повышенная ставка при продлении предоставляется в рамках программы лояльности "Бонус за пролонгацию". А продлить срок действия депозита можно в приложении Sense SuperApp – активировать или выключать его в любой момент. Кроме того, в приложении всегда видно, включена ли пролонгация, какая будет ставка после продления и когда завершится текущий срок", – рассказали в банке.
Как можно использовать деньги с депозита
Деньги с депозитного счета можно использовать разными способами. Например:
- Частично или полностью снять после окончания срока.
- Перевести на другой счет.
- Потратить на запланированные нужды.
"После завершения срока "Быстрого" депозита средства полностью доступны. Их можно оперативно использовать, скажем, для оплаты крупной покупки, услуг или перевода на другой счет", – объяснили в Sense Bank.
Если же необходимость в расходах отпала, можно открыть новый депозит. В случае того же Sense Bank – "Прибыльный", сразу в Sense SuperApp. И таким образом деньги продолжат работать.
Ограничения на снятие денег
Открывая депозит, следует помнить, что во время действия такого вклада снятие средств не предусмотрено. Поскольку срочные депозиты созданы для тех, кто:
- Хочет получить максимальный доход.
- Готов разместить средства на определенный срок.
Впрочем, признают в Sense Bank, практика показывает, что часть клиентов требует большей гибкости от банков. Это объясняется тем, что:
- Потребности в финансах могут меняться.
- Непредвиденные обстоятельства – от форс-мажоров до неотложных расходов – требуют быстрого доступа к средствам.
"У каждого клиента – свой темп и свой подход к финансам. Кому-то подходит зафиксировать сумму на определенный период для большей доходности, а кто-то хочет иметь свободу пользоваться средствами ежедневно", – констатируют в банке.
В таком случае, отмечают в финучреждении, следует обращать внимание на депозит, позволяющий снимать средства без ограничений, а также без потери процентов на остаток.
"Скажем, депозит "Збірка" является вкладом до востребования, который позволяет снимать средства без ограничений и без потери процентов на остаток. Кроме того, можно настроить "умные правила накопления", чтобы сбережения накапливались незаметно и удобно, а также устанавливать цель и достигать ее", – рассказали в банке.
Защита денег
В общем, депозиты – это один из самых надежных способов сохранить средства, особенно в условиях нестабильности или военного положения. Они гарантируют, что ваши деньги не потеряются и будут защищены государством – через Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
"Sense Bank является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а в период военного положения государство гарантирует полное возмещение вкладов – без ограничения суммы", – утверждают в банке.
Кроме того, современные системы безопасности банков обеспечивают контроль над всеми операциями. А клиент всегда может самостоятельно решать, когда и как использовать свои средства.
Фактически депозит позволяет не только сохранить сбережения, но и получить дополнительный доход от процентов – при этом абсолютно безопасно. Что и делает депозиты практичным и стабильным финансовым инструментом в сложных экономических условиях.