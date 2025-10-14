Куда инвестировать сбережения: украинцам рассказали, как надежно вложить деньги и какие прибыли реально получить

Чтобы оградить сбережения от инфляции, Нацбанк советует украинцам вкладывать деньги в гривневые инструменты – в частности, депозиты. Там объяснили: защите денег будет способствовать размер учетной ставки, которую регулятор сохраняет на уровне 15,5%. Это стимулирует банки поддерживать достаточно высокую доходность депозитов в национальной валюте. В отдельных случаях она может достичь 12% после уплаты налогов.

О выгодности депозитов говорят и в банковском секторе. Там отмечают: это один из немногих инструментов, который сочетает простоту, прогнозируемость и защищенность.

"В сложных и непредсказуемых условиях, в частности в период военного положения, вопрос сохранения средств приобретает особое значение. Поэтому для тех, кто ищет стабильность и контроль над финансами, банковские депозиты остаются практичным и надежным выбором", – рассказала OBOZ.UA Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Sense Bank.

Как понять, какая именно депозитная программа подходит для конкретных финансовых целей и сроков, на что обращать внимание, выбирая условия вклада? Разбирался OBOZ.UA.

Когда целесообразно класть деньги на депозит

В общем, депозиты – это не про "золотые горы" и сверхприбыли. Главная их функция – сохранение покупательной способности сбережений. А если текущие экономические условия будут складываться благоприятно, еще хоть и незначительный, но приятный заработок.

Как пояснили в Sense Bank, депозиты помогают выполнить несколько базовых задач. В частности:

Сохранить средства.

Отложить деньги на будущую покупку.

Создать "подушку безопасности", то есть резерв денег на случай непредвиденных расходов или потери дохода.

Упорядочить сбережения.

"Краткосрочные депозиты являются удобным решением, если средства нужны не прямо сейчас, а в ближайшей перспективе", – объяснила Ирина Стрепетова.

Важно отметить, что фиксированная ставка – это предсказуемость и стабильность. Ведь вкладывая средства, вы точно знаете сумму, которую получите после завершения срока, независимо от колебаний рынка, что особенно важно в условиях неопределенности.

Как выбрать депозит

Прежде всего, определиться с целями вклада и желаемым сроком его хранения. Например:

Депозит "Быстрый" от Sense Bank является простым и удобным инструментом для краткосрочного хранения средств.

Как пояснили в самом банке, его можно оформить онлайн за минуту. А использовать – как финансовую "паузу" перед покупкой или важным решением.

"Подойдет для тех, кому важно иметь гибкость: откладывать средства на несколько дней или недель, оставляя возможность оперативно их использовать", – объяснили в банке.

Депозит "Прибыльный" является вкладом, рассчитанным на долгосрочный период, но и на более высокую доходность.

"Он особенно удобен для клиентов, которые планируют хранить сбережения в течение нескольких месяцев или даже лет, пополнять его и не думать о том, что средства "не работают", – рассказали в Sense Bank.

Оформить его можно дистанционно – в мобильном приложении Sense SuperApp, который позволяет самостоятельно управлять своими депозитами, контролировать сроки, продолжать или изменять настройки без скрытых комиссий.

Сколько удастся заработать

Заработок на депозитах зависит от нескольких ключевых факторов: суммы вклада, срока депозита и процентной ставки, которую предлагает банк. Важно также учитывать условия начисления процентов – ежемесячно, ежеквартально или в конце срока, ведь это непосредственно определяет эффект сложного процента и потенциальный финансовый результат.

Скажем, тот же депозит "Быстрый" предусматривает размещение средств минимум на 3 дня под 6%. При этом начисление процентов происходит за каждый из дней действия вклада, даже если деньги были использованы сразу после окончания срока.

Вместе с тем, рассказали аналитики "Финансового пульса", сейчас в Украине растет спрос на более длительные сроки размещения. В частности, наибольший прирост обеспечили гривневые вклады именно сроком до 1 года.

Причина этого, вероятно, кроется в более высокой доходности. Например, депозит "Прибыльный" обеспечивает сразу 12–13% дохода в гривне. А, скажем, в долларе – 1–1,1%. При этом минимальный срок для вклада составляет 3 месяца, а максимальный – 2 года. Поэтому при вложении 100 000 грн на максимальный срок доход после налогообложения составит сразу 22 373 грн.

Как хранить средства на депозите

В экспертной среде советуют распределять средства между различными видами депозитов – в соответствии с собственными потребностями. То есть:

Часть средств можно держать на краткосрочных вкладах – для быстрого доступа.

Другую часть – на долгосрочных.

Такой подход дает возможность сохранить ликвидность для срочных нужд, одновременно получая более высокий доход.

"Например, одну часть разместить на "Быстром" депозите: это удобно, если планируете расходы в ближайшее время, но хотите, чтобы деньги не лежали без дела. А другую часть – оформить на "Прибыльный" вклад, где можно получить больший доход благодаря более длительному сроку и высокой процентной ставке", – объяснили в Sense Bank.

Можно ли продлить срок депозита

Иногда может возникнуть потребность в продлении срока депозита. Причины могут быть разные – от желания получить больший доход до удобства планирования финансов. Кроме того, отметили в Sense Bank, продление может стать актуальным, если банк предлагает:

Повышенную процентную ставку.

Выгодные условия для долгосрочных вкладчиков.

"Повышенная ставка при продлении предоставляется в рамках программы лояльности "Бонус за пролонгацию". А продлить срок действия депозита можно в приложении Sense SuperApp – активировать или выключать его в любой момент. Кроме того, в приложении всегда видно, включена ли пролонгация, какая будет ставка после продления и когда завершится текущий срок", – рассказали в банке.

Как можно использовать деньги с депозита

Деньги с депозитного счета можно использовать разными способами. Например:

Частично или полностью снять после окончания срока.

Перевести на другой счет.

Потратить на запланированные нужды.

"После завершения срока "Быстрого" депозита средства полностью доступны. Их можно оперативно использовать, скажем, для оплаты крупной покупки, услуг или перевода на другой счет", – объяснили в Sense Bank.

Если же необходимость в расходах отпала, можно открыть новый депозит. В случае того же Sense Bank – "Прибыльный", сразу в Sense SuperApp. И таким образом деньги продолжат работать.

Ограничения на снятие денег

Открывая депозит, следует помнить, что во время действия такого вклада снятие средств не предусмотрено. Поскольку срочные депозиты созданы для тех, кто:

Хочет получить максимальный доход.

Готов разместить средства на определенный срок.

Впрочем, признают в Sense Bank, практика показывает, что часть клиентов требует большей гибкости от банков. Это объясняется тем, что:

Потребности в финансах могут меняться.

Непредвиденные обстоятельства – от форс-мажоров до неотложных расходов – требуют быстрого доступа к средствам.

"У каждого клиента – свой темп и свой подход к финансам. Кому-то подходит зафиксировать сумму на определенный период для большей доходности, а кто-то хочет иметь свободу пользоваться средствами ежедневно", – констатируют в банке.

В таком случае, отмечают в финучреждении, следует обращать внимание на депозит, позволяющий снимать средства без ограничений, а также без потери процентов на остаток.

"Скажем, депозит "Збірка" является вкладом до востребования, который позволяет снимать средства без ограничений и без потери процентов на остаток. Кроме того, можно настроить "умные правила накопления", чтобы сбережения накапливались незаметно и удобно, а также устанавливать цель и достигать ее", – рассказали в банке.

Защита денег

В общем, депозиты – это один из самых надежных способов сохранить средства, особенно в условиях нестабильности или военного положения. Они гарантируют, что ваши деньги не потеряются и будут защищены государством – через Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Sense Bank является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а в период военного положения государство гарантирует полное возмещение вкладов – без ограничения суммы", – утверждают в банке.

Кроме того, современные системы безопасности банков обеспечивают контроль над всеми операциями. А клиент всегда может самостоятельно решать, когда и как использовать свои средства.

Фактически депозит позволяет не только сохранить сбережения, но и получить дополнительный доход от процентов – при этом абсолютно безопасно. Что и делает депозиты практичным и стабильным финансовым инструментом в сложных экономических условиях.