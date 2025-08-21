В Украине ограничат доступ к реестрам недвижимости: в Раде приняли решение

В Украине приняли закон, который ограничивает доступ к данным о недвижимости и кадастровых номерах земельных участков юридических лиц. Такое решение объясняют соображениями безопасности, но оно может существенно усложнить разоблачение коррупционных схем.

О принятии соответствующего решения сообщила Верховная Рада Украины (ВРУ) 21 августа 2025 года. "Принятый закон ограничивает публичный доступ к части данных, которые могут представлять угрозу для обороноспособности и безопасности государства, при этом сохраняя главный принцип – открытыми остаются ключевые реестры", – говорится в сообщении.

Документ предусматривает закрытие данных о недвижимости и кадастровые номера земельных участков, принадлежащих юридическим лицам. За него проголосовал 231 народный депутат, сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), и это решение уже вызвало горячие дискуссии среди экспертов, журналистов и общественных организаций.

Почему решили закрыть реестры

Один из инициаторов законопроекта нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис отметил, что открытость реестров создает угрозу национальной безопасности. Ведь враг может узнать местоположение оборонных предприятий, складов или объектов критической инфраструктуры и нанести удары по этим целям.

Поэтому новый закон ограничивает доступ к информации об имуществе юридических лиц на весь период военного положения и еще год после его завершения. Под запрет также попадают сведения из реестров интеллектуальной собственности, промышленных образцов, изобретений и даже некоторые данные судебных решений, которые могут раскрывать чувствительную информацию.

По замыслу авторов, ограничение не касается физических лиц, поэтому доступ к информации об имуществе граждан должен остаться открытым. Однако на практике все может быть сложнее.

Теперь журналисты, которые занимаются антикоррупционными расследованиями, потеряют прямой доступ к сведениям о компаниях и их собственности. Чтобы получить информацию, придется делать официальные запросы в государственные органы и ждать письменных ответов, что затрудняет оперативность и прозрачность расследований.

Граждане также рискуют остаться без важных инструментов проверки. Например, покупая квартиру или дом у застройщика, покупатель больше не сможет быстро убедиться, действительно ли недвижимость принадлежит той или иной компании. Это создает поле для мошеннических схем.

В Центре противодействия коррупции (ЦПД) отмечают, что законопроект станет настоящим подарком для чиновников и бизнесменов, которые привыкли скрывать свое состояние за подконтрольными компаниями. Если раньше журналисты могли выявлять "виллы судей" или "имения прокуроров", переписанные на юрлиц, то теперь эта возможность значительно сужается.

Фонд DEJURE добавляет, что с принятием закона количество схем с сокрытием собственности будет только расти. В результате общество рискует потерять прозрачность в сфере недвижимости, которая была одной из ключевых в разоблачении коррупционных преступлений.

С одной стороны, решение Верховной Рады можно объяснить логикой войны: во время воздушных атак и кибератак стоит максимально защищать информацию, которая может помочь врагу. С другой стороны, закрытие реестров создает значительное пространство для злоупотреблений внутри страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, приложение и портал Дія вернулись к стабильной работе после короткой технической паузы, которая была необходима для обновления реестров Минюста. Несмотря на предыдущие анонсы о недоступности услуг почти на двое суток, все работы завершили быстрее.

