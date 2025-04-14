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Коррупция в ГСЧС на 1 млн грн: руководителя, который должен предотвращать чрезвычайные ситуации, подозревают в злоупотреблениях

Глеб Иванов
Экономика
4 минуты
6,1 т.
Александр Чекрыгин

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проведено служебное расследование деятельности директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Александра Чекрыгина и Комиссии по профессиональной аттестации экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности. Согласно его выводам сам Чекрыгин, а также начальник Управления пожарной безопасности департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Роман Рудак получили выговоры, еще три члена комиссии – замечания. Материалы служебного расследования, как указывается, направлены в правоохранительные органы, а СБУ уже ведет расследование.

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Как говорился в выводах служебного расследования, которые есть в распоряжении OBOZ.UA, Чекрыгина как руководителя, который должен предотвращать чрезвычайные ситуации, подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным источников в ГСЧС, служебным расследованием, как указывается в его выводах, могли быть установлены многочисленные факты нарушения Чекрыгиным А.М., Рудаком Р.Б., Куликом П.П. и другими должностными лицами Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций требований законодательства, в частности Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Кроме этого в выводах Комиссии ГСЧС, которую возглавлял первый заместитель Председателя службы Виталий Миронюк указано, что Чекрыгин, мог злоупотреблять служебным положением для совершения действий, которые привели к нанесению ущерба государству на сумму 1 миллион гривен. Наряду с этим в документе содержится упоминание о том, что в действиях подчиненных Чекрыгина могли быть признаки служебного подлога.

В частности, в выводах указано, что Комиссия по проведению расследования, серди прочего, установила такие нарушения:

  • в течение 2024 года Чекрыгин, Рудак, Буханец, Кулик, Кондратенко "ненадлежащим образом выполняли должностные обязанности, не обеспечили надлежащего контроля над действиями непосредственных подчиненных, допустили нарушение требований положения о комиссии, не обеспечили надлежащее информирование руководства ГСЧС о результатах работы комиссии, недостатки в ее работе";
  • "директором департамента Чекрыгиным инициирована утрата бюджетных средств в размере 1 млн грн на предоставление услуг по сопровождению и технической поддержке реестра, что может иметь признаки уголовного правонарушения";
  • "действия должностных лиц (Чекрыгин, Рудак, Буханец, Кулик, Кондратенко) могут иметь признаки уголовного преступления по ст. 366 УК (служебный подлог)" и др.

Председатель ГСЧС Андрей Даник принял решение передать материалы служебного расследования в правоохранительные органы. Следует отметить, что, как свидетельствует документ в распоряжении OBOZ.UA, Служба безопасности Украины (СБУ) уже осуществляет досудебное расследование по превышению служебных полномочий, подлогу документов и получению неправомерной выгоды должностными лицами ГСЧС Украины.

СБУ уже начала расследование

Также в выводах расследования говорится: "За нарушение служебной дисциплины..., что привело к неготовности к действиям по назначению, срыву выполнения возложенных на ГСЧС задач, материального ущерба, заслуживают привлечения к дисциплинарной ответственности:

  • в виде выговора – Чекрыгин А.М., Рудак Р.Б.;
  • в виде замечания – Буханець Р.И., Кулик П.П., Кондратенко А.Л.".
Кто получил выговор

Как заявили OBOZ.UA сотрудники Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций, Чекрыгин якобы организовал "успешные коррупционные схемы, на которые работает половина департамента". "Существует т.н. "прейскурант услуг", – сообщил источник, отметив, что "решения вопросов", связанных с согласованием проектов, регистрацией и внесением в реестры, может стоить от 300 долл. до 5 тыс. долл.

Напомним, в начале марта 2025 года глава ГСЧС Андрей Даник приказал провести внутреннюю проверку Комиссии по профессиональной аттестации экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности. Это произошло после того, как в ГСЧС заподозрили возможную коррупционную схему при проведении аттестации.

Как тогда сообщали источники, на возможную коррупционную схему пожаловались сами сотрудники ведомства. "Кулик сообщал, что за вознаграждение в 1,5 тыс. долларов может решить вопрос с оформлением", – рассказывал сотрудник ГСЧС.

Чекрыгин при этом, напомним, является заместителем председателя рабочей группы по усовершенствованию структуры аппарата ГСЧС и реализации реформирования "классической пожарной инспекции" в сервисную службу гражданской защиты. Это, как говорят источники, вызывает вопрос: не хочет ли он под видом реформы организовать и новые коррупционные схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине взыскали в доход государства дорогостоящий автомобиль и квартиру патрульного полицейского Харьковского районного управления ГУ Национальной полиции. Суд признал, что у правоохранителя и его жены не было средств для приобретения имущества стоимостью 7,8 млн.

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