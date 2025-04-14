Коррупция в ГСЧС на 1 млн грн: руководителя, который должен предотвращать чрезвычайные ситуации, подозревают в злоупотреблениях

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проведено служебное расследование деятельности директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Александра Чекрыгина и Комиссии по профессиональной аттестации экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности. Согласно его выводам сам Чекрыгин, а также начальник Управления пожарной безопасности департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Роман Рудак получили выговоры, еще три члена комиссии – замечания. Материалы служебного расследования, как указывается, направлены в правоохранительные органы, а СБУ уже ведет расследование.

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Как говорился в выводах служебного расследования, которые есть в распоряжении OBOZ.UA, Чекрыгина как руководителя, который должен предотвращать чрезвычайные ситуации, подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным источников в ГСЧС, служебным расследованием, как указывается в его выводах, могли быть установлены многочисленные факты нарушения Чекрыгиным А.М., Рудаком Р.Б., Куликом П.П. и другими должностными лицами Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций требований законодательства, в частности Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Кроме этого в выводах Комиссии ГСЧС, которую возглавлял первый заместитель Председателя службы Виталий Миронюк указано, что Чекрыгин, мог злоупотреблять служебным положением для совершения действий, которые привели к нанесению ущерба государству на сумму 1 миллион гривен. Наряду с этим в документе содержится упоминание о том, что в действиях подчиненных Чекрыгина могли быть признаки служебного подлога.

В частности, в выводах указано, что Комиссия по проведению расследования, серди прочего, установила такие нарушения:

в течение 2024 года Чекрыгин, Рудак, Буханец, Кулик, Кондратенко " ненадлежащим образом выполняли должностные обязанности , не обеспечили надлежащего контроля над действиями непосредственных подчиненных, допустили нарушение требований положения о комиссии, не обеспечили надлежащее информирование руководства ГСЧС о результатах работы комиссии, недостатки в ее работе";

, не обеспечили надлежащего контроля над действиями непосредственных подчиненных, допустили нарушение требований положения о комиссии, не обеспечили надлежащее информирование руководства ГСЧС о результатах работы комиссии, недостатки в ее работе"; "директором департамента Чекрыгиным инициирована утрата бюджетных средств в размере 1 млн грн на предоставление услуг по сопровождению и технической поддержке реестра , что может иметь признаки уголовного правонарушения";

, что может иметь признаки уголовного правонарушения"; "действия должностных лиц (Чекрыгин, Рудак, Буханец, Кулик, Кондратенко) могут иметь признаки уголовного преступления по ст. 366 УК (служебный подлог)" и др.

Председатель ГСЧС Андрей Даник принял решение передать материалы служебного расследования в правоохранительные органы. Следует отметить, что, как свидетельствует документ в распоряжении OBOZ.UA, Служба безопасности Украины (СБУ) уже осуществляет досудебное расследование по превышению служебных полномочий, подлогу документов и получению неправомерной выгоды должностными лицами ГСЧС Украины.

Также в выводах расследования говорится: "За нарушение служебной дисциплины..., что привело к неготовности к действиям по назначению, срыву выполнения возложенных на ГСЧС задач, материального ущерба, заслуживают привлечения к дисциплинарной ответственности:

в виде выговора – Чекрыгин А.М., Рудак Р.Б.;

в виде замечания – Буханець Р.И., Кулик П.П., Кондратенко А.Л.".

Как заявили OBOZ.UA сотрудники Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций, Чекрыгин якобы организовал "успешные коррупционные схемы, на которые работает половина департамента". "Существует т.н. "прейскурант услуг", – сообщил источник, отметив, что "решения вопросов", связанных с согласованием проектов, регистрацией и внесением в реестры, может стоить от 300 долл. до 5 тыс. долл.

Напомним, в начале марта 2025 года глава ГСЧС Андрей Даник приказал провести внутреннюю проверку Комиссии по профессиональной аттестации экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности. Это произошло после того, как в ГСЧС заподозрили возможную коррупционную схему при проведении аттестации.

Как тогда сообщали источники, на возможную коррупционную схему пожаловались сами сотрудники ведомства. "Кулик сообщал, что за вознаграждение в 1,5 тыс. долларов может решить вопрос с оформлением", – рассказывал сотрудник ГСЧС.

Чекрыгин при этом, напомним, является заместителем председателя рабочей группы по усовершенствованию структуры аппарата ГСЧС и реализации реформирования "классической пожарной инспекции" в сервисную службу гражданской защиты. Это, как говорят источники, вызывает вопрос: не хочет ли он под видом реформы организовать и новые коррупционные схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине взыскали в доход государства дорогостоящий автомобиль и квартиру патрульного полицейского Харьковского районного управления ГУ Национальной полиции. Суд признал, что у правоохранителя и его жены не было средств для приобретения имущества стоимостью 7,8 млн.

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