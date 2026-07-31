Контролируемый экспорт газа может способствовать привлечению инвестиций в новые скважины и восстановление инфраструктуры, – Омельченко

Частичный экспорт украинского газа может поддержать добывающие компании, однако разрешать его можно только после проверки запасов, внутренних потребностей и рисков, связанных с прохождением отопительного сезона.

Видео дня

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, в нерегулируемом сегменте рынка действительно образовался локальный избыток газа. Спрос промышленных и коммерческих потребителей с начала полномасштабной войны сократился почти вдвое, тогда как частные компании ежемесячно добывают около 300–330 млн кубометров – примерно столько же или больше, чем сейчас потребляет этот сегмент.

Из-за ограниченного спроса цены внутри страны снижаются, а компаниям становится сложнее финансировать бурение, ремонт поврежденных объектов и восстановление после российских атак.

Эксперт приводит данные ExPro, согласно которым в июле украинский газ стоил более чем на 30% дешевле европейского, а разница с ценами на хабе TTF превысила €20 за МВт·ч.

"Такой дисбаланс создает не только физический избыток ресурса, но и экономическую проблему", – отметил Омельченко.

По его данным, по состоянию на 26 июля в подземных хранилищах находилось около 13,1 млрд кубометров газа вместе с буферным. Это больше, чем в прошлом году, однако, по словам эксперта, пока не дает оснований говорить о гарантированном общенациональном профиците.

Проект правительственного решения предусматривает возможность экспорта до 15% фактической добычи за предыдущий месяц. При нынешних объемах это примерно 45–50 млн кубометров в месяц.

Однако Омельченко считает, что одной только такой формулы недостаточно. Перед открытием экспорта необходимо учитывать запасы в хранилищах, темпы закачки, прогнозный баланс до окончания зимы, объемы добычи и импорта, потребности газовой генерации, возможные морозы и состояние критической инфраструктуры.

"При соблюдении указанных критериев контролируемый экспорт может улучшить финансовое положение газодобывающих компаний, поддержать инвестиции в новые скважины и ускорить восстановление поврежденной инфраструктуры", – отметил Омельченко.

Он также подчеркнул, что речь идет не только о поддержке отдельных компаний, но и об укреплении всего украинского газового рынка.

"Контролируемый экспорт газа может быть полезен для рынка, но только в том случае, если он одновременно укрепляет добычу, поддерживает конкуренцию, способствует европейской интеграции и не создает рисков для энергетической безопасности Украины", – подчеркнул эксперт.

Напомним, во второй половине июля в украинских подземных хранилищах было накоплено около 13 млрд кубометров газа – более чем на 40% больше, чем в прошлом году.