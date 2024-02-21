Как увеличить свое состояние: во что украинцы могут инвестировать во время войны

Инвестиции – это забота о финансовом будущем и залог увеличения состояния. Правда, в наши бурные времена трудно понять, какие предложения достойны внимания, а какие развалятся, как МММ, и принесут только финансовые потери и лишние хлопоты.

К тому же выбор компаний для инвестиций не ограничивается только банковской сферой – выгодно вложить деньги можно в земельные активы, недвижимость в Украине и мире, франшизы заведений питания и многие другие интересные и надежные компании.

Для того чтобы читатели OBOZ.UA лучше понимали, во что можно вкладывать деньги во время войны (и после Победы тоже), как приумножить свой капитал и заставить его работать, наша редакция поговорила с представителями украинских компаний.

Инвестиции в земельные активы вместе с "Твоє Коло"

Земля все больше замещает классическую недвижимость в портфеле частных инвесторов. Так, по данным Опендатабот, в 2023 году земельных участков было приобретено в 1,3 раза больше, чем квартир и домов. Так почему этот актив так стремительно набирает популярность?

Стабильность. Несмотря на войну, цены на землю только в течение 2023 года выросли на 8-15% в долл. в зависимости от региона.

Доход с первого дня. Уже находится в аренде агрокомпании, аренда начисляется сразу после приобретения в собственность.

Защита от инфляции. Цены на землю привязаны к доллару США.

Безопасность. Землю почти невозможно полностью уничтожить физически.

Ограниченный актив.

Низкорисковый.

Но не вся земля, находящаяся в обращении, имеет одинаковую ценность. Как выбрать перспективный участок, если вы не специалист?

Вы можете обратиться к услугам профессиональной управляющей компании. К примеру, эксперты компании "Твоє Коло" имеют более 16 лет опыта в сфере земельных отношений, в течение которых формировали земельные банки для известных агропроизводителей.

Этот опыт трансформировался в собственную методику подбора наиболее перспективной для инвестирования земли. Так, из 28 млн га было отобрано 600 тыс. га. Каждый земельный участок проходит 3 этапа проверки: аграрный, юридический и финансовый.

Кроме показателей качества почвы, развитой инфраструктуры вокруг, оценивался и уровень конкуренции в регионе, надежность и финансовое состояние агропроизводителей, условия договоров аренды. Специалисты компании обеспечивают полное юридическое сопровождение сделки, ведут переговоры с арендаторами, посоветуют лучшее время для выхода из инвестиции и найдут покупателя.

Основатели "Твоє Коло" сами работают в агробизнесе, хорошо знают внутреннюю кухню. Сотрудничают только с эффективными арендаторами, которые остаются прибыльными даже в условиях военных вызовов.

Компания имеет региональные представительства в 100 районах 10 областей, что обеспечивает быстрый поиск и бронирование участков. Сегодня под управлением компании находятся активы на сумму ≈ 636 804 900 грн, общая доходность инвесторов ≈ 44 576 343 грн.

Земля имеет 2 составляющие доходности. Первая – гарантированный минимальный доход от аренды – 6% годовых в грн (после налогов). Вторая – рост стоимости. По прогнозам экспертов, ожидаемый показатель роста составляет 20-25% годовых в долларах.

Инвестиции в сеть отелей с APARTEL RESORTS

Компания Apartel Resorts строит крупнейшую сеть апарт-отелей в Украине. Уже сегодня компания стабильно приносит своим инвесторам 10-15% годовых пассивного дохода. Апартель занимается не только строительством доходной недвижимости, но и имеет собственную управляющую компанию, отвечающую за обслуживание апарт-отелей, маркетинг и финансовые составляющие, и, таким образом, полностью несет ответственность за проект от а до я.

Несмотря на ситуацию в стране, в апреле 2022 года они возобновили строительство всех объектов и приступили к воплощению проекта Apartel Uzhhorod. В июле 2023 г. он был введен в эксплуатацию и принимал первых гостей. Этот проект показал отличные результаты: более 700 отзывов со средним баллом – 9,6 на платформе Booking всего за полгода. Довольными остались и инвесторы проекта, загрузка Apartel Uzhhorod стабильно удерживает показатель в 80% и уже приносит своим владельцам 10% годовых.

В 2023 году Apartel Resorts запустила новый проект – Apartel Kosyno. Не менее выдающимся для компании будет и 2024 год, ведь летом состоится открытие одного из самых масштабных курортов Прикарпатья – пятизвездочного проекта Apartel Skhidnytsya.

При всех сложностях сеть Апартель продолжает развивать рынок курортной недвижимости и работает с украинскими инвесторами для поддержки экономики Украины. Компания заботится о высокой скорости строительства, вводит проекты в эксплуатацию и выплачивает инвесторам обещанные проценты. Поэтому уже более 600 инвесторов выбрали сеть Апартель для инвестиций. Сейчас в компании более 500 работников, а к концу 2024 года, по предварительной оценке, их будет более 1000.

В феврале было анонсировано открытие продаж второй очереди апартаментов в Схиднице. Сейчас на старте продаж там самые низкие цены на апартаменты новой очереди. Поэтому, если вы задумывались над удачной инвестицией в 2024 году, рассмотрите этот проект как возможность обеспечить себе стабильный пассивный доход без забот.

Инвестиции в недвижимость в Дубае с RED PROPERTY

Украинские инвесторы рассматривают разные страны для размещения своих капиталов. И в этом вопросе очень важно выбирать безопасные, качественные инструменты, чтобы сохранить свои накопления и заработать.

В Киеве открыто клиентское пространство первого официального представителя дубайского застройщика – RED Property, имеющее целью ознакомить украинцев с действительно интересными возможностями для современного инвестора. Компания предлагает объекты в ценовом сегменте, соответствующем новостройкам Киева, но со значительно более удобными условиями оплаты и большим наполнением.

Почему именно Дубай? Инвестируя в проекты здесь, инвестор автоматически попадает под защиту власти Дубая. Ключевым аспектом сохранения инвестиций является покупка строящегося объекта с помощью эскроу-счетов. То есть средства инвестора хранятся в банке и только после завершения строительства передаются застройщику.

Стандартом девелоперского рынка ОАЭ является то, что любое коммерческое строительство реализуется посредством проектного финансирования. Это означает, что будущая новостройка отвечает всем нормативам, имеет полный пакет разрешительной документации и застройщик имеет не менее трети собственных средств. А строиться проекты должны на участках с корректным целевым назначением, которые выкуплены застройщиком за свой счет.

Также глобальным преимуществом перед другими странами является отсутствие налогов на прибыль от продаж и сдачи в аренду и выгодные условия рассрочки.

Но инвестирование в иностранную недвижимость часто вызывает множество вопросов и недоразумений. Самостоятельно разобраться, конечно, можно, но иметь возможность лично обратиться к официальному представителю за консультацией и ознакомиться с объектами на 3-D визуализациях и макетах – более целесообразно. Агентство RED Property – единственное в Украине, официально представляющее объекты рынка недвижимости Дубая, – предоставляет полное профессиональное сопровождение именно под кейс покупки гражданином Украины.

Работа через официального представителя минимизирует какие-либо риски для инвестора и предоставляет максимально выгодные условия. Покупатель имеет возможность оформления сделки купли-продажи дистанционно – личное присутствие в Дубае при подписании не обязательно. RED Property станет надежным проводником в этом процессе. И все это без дополнительной комиссии для клиента!

ПиццаДей запустила франшизу и активно выходит в партнерство с предпринимателями

Pizza Day — лидер на рынке Украины в формате доступной пиццы навынос. Сеть насчитывает 195 пиццерий в 26 городах страны (по состоянию на утро 21.02, а в этот момент, может, уже больше). Такого успеха компания добилась благодаря высокой стандартизации всех бизнес-процессов и, соответственно, возможности быстро и эффективно масштабироваться.

В 2023 году компания стала одной из самых ожидаемых франшиз рынка, за год получив более полутысячи запросов от потенциальных франчайзи из Украины и других стран Европы. В сети сейчас ясно знают, кого видят в роли своего партнера-франчайзи: ответственного и амбициозного предпринимателя, который прежде всего разделяет ценности компании, имеет управленческий опыт и стремится развивать себя и свой бизнес в бешеном темпе ПиццаДей.

"Франшиза ПиццаДей – это реально уникальная возможность запустить собственный бизнес с минимальными рисками и со всесторонней поддержкой флагмана рынка. На каждом этапе – от поиска помещения и открытия до отлаженной ежедневной работы, когда все расписано по минутам, – будущего франчайзи буквально проводят за руку. Все вопросы – обучение команды, маркетинговая поддержка, клиентский сервис через службу поддержки, графики поставок, планирование продаж и т. д. – реализуются исключительно с поддержкой франчайзера – ПиццаДей – и согласно стандартам сети", – объясняют в компании.

В 2024 году продукт ПиццаДей – это не только пицца. Для клиентов это качество, удобство, скорость и забота в каждом контакте; для сотрудников и партнеров – высокая эффективность, надежность, прогнозируемость результатов и профессиональная коммуникация в каждом вопросе.

Pizza Day создала и внедряет такие инструменты, как собственный интуитивно понятный сайт и мобильное приложение с заказом в один клик, программа планирования продаж и автозаказа продуктов, система учета и анализа розничных продаж, KitchenKit, CRM, инфокиоски и многое другое, что создает дополнительный комфорт и привлекательность для гостей заведений сети.

Опыт, результаты и темпы развития сети подтверждают, что именно благодаря автоматизации бизнес-модель ПиццаДей одна из самых прочных и стабильных на рынке, а рентабельность – свидетельство несомненного успеха.

Итак, собственный бизнес – это крутая идея, а собственный бизнес с флагманом рынка – это идея разумная и перспективная. Подробнее о франшизе можно узнать по ссылке.

Инвестиции в недвижимость в Испании с платформой Metroventa

Красота Тенерифе и его широкие возможности для инвестиций привлекли двух предпринимателей: Владислава Позднякова и Михаила Луканя. Это определило рождение проекта в области недвижимости под названием Metroventa (что в переводе с испанского означает "продажа метра").

Испания всегда привлекала инвесторов красотой и экономическим потенциалом – косвенный налог (IGIC) со ставкой в 4-7% делают инвестиции в недвижимость более привлекательными. Тенерифе ежегодно посещают более 6 млн туристов со всего мира. А отсутствие ярко выраженной сезонности обеспечивает высокий спрос на аренду недвижимости в течение всего года.

Команда Metroventa находит и выкупает уникальные и недооцененные виллы именно на Тенерифе. Стоимость виллы делится на 1000 равных частей и предлагается инвесторам. Инвестор может вложить любое количество частей по собственному желанию. С каждой доли инвестор получает ежемесячные начисления. Это позволяет каждому инвестору независимо от размера своего бюджета получать дивиденды.

Платформа предлагает доходность 17,1% ежегодно. Такой процент состоит из рентного дохода (7,9%) от аренды недвижимости и спекулятивного дохода (9,2%) на основе роста стоимости недвижимости.

Основные преимущества Metroventa:

Испанская юрисдикция и репутация. Metroventa пользуется преимуществами испанской юрисдикции, что способствует надежности и стабильности инвестиций.

Прозрачные и лёгкие процессы для инвесторов. Все этапы инвестиционного процесса, от выбора объекта до получения прибыли, четко структурированы и доступны каждому инвестору. Интерфейс сайта упрощает взаимодействие с каталогом объектов и обеспечивает легкость и безопасность инвестирования.

Важной частью Metroventa является активное Теlegram-сообщество, где инвесторы обсуждают и делятся опытом. Здесь вы можете задавать вопросы, находить полезную информацию и ссылки на документы и другие ресурсы, связанные с нашим бизнесом. Присоединяйтесь, обсуждайте и получайте больше от Metroventa в Тelegram!