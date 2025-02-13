'Изменения должны быть ощутимы': Зеленский анонсировал снижение цен на отдельные лекарства до 30% с 1 марта

Президент Владимир Зеленский сообщил о важном решении касательно цен на лекарства в Украине. Есть путь, позволяющий снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств уже с 1 марта.

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Среди них будут наиболее важные для населения лекарства. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 12 февраля.

Правительство должно представить обществу все детали по поводу предстоящего снижения цен.

"Изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно – министра здравоохранения", – подчеркнул президент.

Напомним, 5 февраля Зеленский заявил о необходимости поддержать финансовую устойчивость каждой украинской семьи. Во многом это касается цен на жизненно важные вещи, среди которых лекарства.

Он отметил, что то, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо. Это ответственность правительства, а именно – министра здравоохранения и Антимонопольного комитета, подчеркнул гарант.

10 февраля Владимир Зеленский собрал совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко и министра здравоохранения Виктора Ляшко касательно цен на лекарства.

Как сообщал OBOZ.UA, Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ), объединяющий более 75% рынка розничной фармации, первым подписал и направил Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств в Министерство здравоохранения.

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