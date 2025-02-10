Аптечные ритейлеры подписали декларацию о снижении цен на лекарства в Украине
10 февраля 2025 года Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ), объединяющий более 75% рынка розничной фармации, первым подписал и направил Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств в Министерство здравоохранения.
Декларация подразумевает снижение цен на лекарства путем применения пропорциональной скидки к наценке аптек.
В то же время производителям предлагается определить процент, на который они готовы снизить отпускные цены, что позволит сделать медикаменты более доступными для населения.
"В соответствии с принципами социальной ответственности бизнеса и поддерживая инициативы президента Украины и решение Совета Национальной безопасности и обороны Украины от 04 февраля 2025 года "О дальнейшей реализации программ поддержки украинцев на основе гарантирования экономической устойчивости государства и усиления мер очистки финансовой системы Украины", введенного в действие указом президента Украины №69/2025 от 5 февраля 2025 года, члены ОС "АПАУ" понимают неотложность мер между всеми участниками фармотрасли (производителем, дистрибьютором, аптекой) для снижения цен на лекарства для населения", – говорится в сообщении АПАУ.
Аптеки предлагают принять неотложные меры, которые позволят снизить цены на лекарства и обеспечить стабильность рынка лекарственных средств, и соглашаются осуществить снижение стоимости лекарственных средств (одновременное снижение цен всеми участниками рынка):
- Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на весь перечень зарегистрированных лекарственных средств, которые реализуются и наличествуют в аптечных заведениях Украины на указанный процент, на который готовы производители, в среднем по всей номенклатуре предприятия, по сравнению с отпускными (прайсовыми) ценами по состоянию на 01 января 2025 года;
- Дистрибьюторы соответственно снижают оптовые цены, то есть применяют пропорциональную изготовителю скидку на свою наценку.
- Аптеки снижают розничные цены, обеспечивая конечному потребителю выгодное предложение, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку для товара, поставленного поставщиком с указанной скидкой.
В документе отмечается, что такое взаимодействие приведет к кумулятивному понижению стоимости лекарств отечественного производства для конечных потребителей на уровне процентов.
"Снижение оптовых и розничных цен распространяется на перечень лекарственных средств, что будут отпущены Национальными производителями после вступления в силу этой декларации", – говорится в документе.
Снижение стоимости лекарственных средств предлагается постепенно, начиная с 1 марта 2025 года. Для предотвращения возможных манипуляций ценами предусмотрены механизмы общественного контроля, а также сотрудничество с антимонопольными органами.
Кроме непосредственного снижения цен, декларация предусматривает:
- Обеспечение равномерного распределения лекарственных средств по регионам для предотвращения дефицита.
- Недопущение скрытого повышения цен или изменений в схемах поставок, которые могут нивелировать договоренности.
- Общественный контроль и сотрудничество с антимонопольными органами по предотвращению злоупотреблений на рынке лекарств.
Декларацию подписали представители аптечных сетей, среди которых: "Аптека 9-1-1", "Желаем здоровья", "Аптека АНЦ", "Аптека Доброго Дня", "Подорожник".
Декларация открыта для присоединения других участников рынка – фармацевтических производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей.
Ожидается, что в случае поддержки этих изменений со стороны всех участников рынка украинцы смогут не только платить меньше за лекарства, но и получить доступ к более широкому ассортименту медикаментов по прозрачным ценам.
Справка:
По данным аналитической компании Proxima Research, наибольшую долю в структуре формирования цен на лекарственные средства в Украине занимают производители – 71,8% от конечной стоимости препаратов. При этом вклад аптечной розничной сети в формирование цены составляет 22,3%, а дистрибьюторов – 5,9%. Таким образом именно производители играют ключевую роль в ценовой политике лекарственных средств в Украине.