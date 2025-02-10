Аптечные ритейлеры подписали декларацию о снижении цен на лекарства в Украине

10 февраля 2025 года Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ), объединяющий более 75% рынка розничной фармации, первым подписал и направил Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств в Министерство здравоохранения.

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Декларация подразумевает снижение цен на лекарства путем применения пропорциональной скидки к наценке аптек.

В то же время производителям предлагается определить процент, на который они готовы снизить отпускные цены, что позволит сделать медикаменты более доступными для населения.

"В соответствии с принципами социальной ответственности бизнеса и поддерживая инициативы президента Украины и решение Совета Национальной безопасности и обороны Украины от 04 февраля 2025 года "О дальнейшей реализации программ поддержки украинцев на основе гарантирования экономической устойчивости государства и усиления мер очистки финансовой системы Украины", введенного в действие указом президента Украины №69/2025 от 5 февраля 2025 года, члены ОС "АПАУ" понимают неотложность мер между всеми участниками фармотрасли (производителем, дистрибьютором, аптекой) для снижения цен на лекарства для населения", – говорится в сообщении АПАУ.

Аптеки предлагают принять неотложные меры, которые позволят снизить цены на лекарства и обеспечить стабильность рынка лекарственных средств, и соглашаются осуществить снижение стоимости лекарственных средств (одновременное снижение цен всеми участниками рынка):

Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на весь перечень зарегистрированных лекарственных средств, которые реализуются и наличествуют в аптечных заведениях Украины на указанный процент, на который готовы производители, в среднем по всей номенклатуре предприятия, по сравнению с отпускными (прайсовыми) ценами по состоянию на 01 января 2025 года;

Дистрибьюторы соответственно снижают оптовые цены, то есть применяют пропорциональную изготовителю скидку на свою наценку.

Аптеки снижают розничные цены, обеспечивая конечному потребителю выгодное предложение, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку для товара, поставленного поставщиком с указанной скидкой.

В документе отмечается, что такое взаимодействие приведет к кумулятивному понижению стоимости лекарств отечественного производства для конечных потребителей на уровне процентов.

"Снижение оптовых и розничных цен распространяется на перечень лекарственных средств, что будут отпущены Национальными производителями после вступления в силу этой декларации", – говорится в документе.

Снижение стоимости лекарственных средств предлагается постепенно, начиная с 1 марта 2025 года. Для предотвращения возможных манипуляций ценами предусмотрены механизмы общественного контроля, а также сотрудничество с антимонопольными органами.

Кроме непосредственного снижения цен, декларация предусматривает:

Обеспечение равномерного распределения лекарственных средств по регионам для предотвращения дефицита.

Недопущение скрытого повышения цен или изменений в схемах поставок, которые могут нивелировать договоренности.

Общественный контроль и сотрудничество с антимонопольными органами по предотвращению злоупотреблений на рынке лекарств.

Декларацию подписали представители аптечных сетей, среди которых: "Аптека 9-1-1", "Желаем здоровья", "Аптека АНЦ", "Аптека Доброго Дня", "Подорожник".

Декларация открыта для присоединения других участников рынка – фармацевтических производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей.

Ожидается, что в случае поддержки этих изменений со стороны всех участников рынка украинцы смогут не только платить меньше за лекарства, но и получить доступ к более широкому ассортименту медикаментов по прозрачным ценам.

Справка:

По данным аналитической компании Proxima Research, наибольшую долю в структуре формирования цен на лекарственные средства в Украине занимают производители – 71,8% от конечной стоимости препаратов. При этом вклад аптечной розничной сети в формирование цены составляет 22,3%, а дистрибьюторов – 5,9%. Таким образом именно производители играют ключевую роль в ценовой политике лекарственных средств в Украине.