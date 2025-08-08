Громкие дела и эффект на 1,5 млрд грн: НАБУ и САП показали результаты работы за полгода

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отчитались о результатах борьбы с коррупцией за первое полугодие 2025 года . Акцент делался на выявлении преступлений среди чиновников – в том числе на высоких должностях. Общий экономический эффект от деятельности антикоррупционных органов превысил 1,5 млрд. грн.

В целом было открыто 370 новых дел, оглашено 115 подозрений, а 54 нарушителя были осуждены. Отчет представили директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко на брифинге 8 августа.

Ключевые разоблачения и расследования

"Дело Чернышова" : впервые в истории НАБУ и САП разоблачен вице-премьер-министр Украины – Алексей Чернышов (уже отстранен от должности). Он подозревается в получении неправомерной выгоды в виде скидки с недвижимостью.

: впервые в истории НАБУ и САП разоблачен вице-премьер-министр Украины – Алексей Чернышов (уже отстранен от должности). Он подозревается в получении неправомерной выгоды в виде скидки с недвижимостью. Экс-замглавы ОП : вероятно, речь идет об Андрее Смирнов, который пребывал в должности в 2019-2024 гг. Ему сообщено о подозрении в получении взятки и легализации средств. Это уже второй случай – в 2024-м фигуранту объявляли подозрение в незаконном обогащении.

: вероятно, речь идет об Андрее Смирнов, который пребывал в должности в 2019-2024 гг. Ему сообщено о подозрении в получении взятки и легализации средств. Это уже второй случай – в 2024-м фигуранту объявляли подозрение в незаконном обогащении. Операция "Чистый город": нейтрализована преступная организация, которая контролировала земельные вопросы в Киеве. Среди подозреваемых – экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий.

нейтрализована преступная организация, которая контролировала земельные вопросы в Киеве. Среди подозреваемых – экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий. Схемы в Минобороны – речь идет сразу о двух случаях: – завышение цен на продукты для военных, что нанесло 733 млн грн убытков государству; – хищение 246 млн грн на разработке системы оперативного руководства ВСУ "Дзвін".

– речь идет сразу о двух случаях: Незаконный выезд уклонистов: была прекращена деятельность судейско-адвокатской группы, которая за деньги помогала военнообязанным незаконно выезжать за границу.

была прекращена деятельность судейско-адвокатской группы, которая за деньги помогала военнообязанным незаконно выезжать за границу. Утечки информации: разоблачена группа лиц, которые продавали данные о следственных действиях из закрытого реестра судебных решений.

Главные цифры: что говорит статистика

За первые шесть месяцев 2025 года были зафиксированы такие результаты:

370 новых расследований;

115 подозреваемых;

54 осужденных;

экономический эффект – 1,5 млрд грн: – 249 млн грн направлено на нужды армии; – 685 млн грн возмещено государству; – более 512 млн грн конфисковано в доход государства; – 84 млн грн – стоимость имущества, завладение которым удалось предотвратить.

24 поданных иска по гражданской конфискации на 140 млн грн– на 108% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Противодействие давлению

Кривонос на брифинге также заявил, что в последнее время НАБУ и САП "прошли через серьезные испытания". По его словам, коллектив бюро испытывает давление, особенно после обысков и задержаний двух детективов, расследовавших коррупционные дела.

В частности, глава НАБУ рассказал о случае, когда во время обыска один из правоохранителей, фигурант коррупционного дела, угрожал детективам, намекая на "обратку". По его словам, такие угрозы фиксируются и будут переданы руководителям соответствующих правоохранительных органов.

"Зашли к этому правоохранителю, начали его обыскивать, а он начал скалиться. Мол, ну что, ждите обратку. Понимаете, что вообще происходит? Я сейчас еще это зафиксирую, мы просматриваем видео. Эти намеки, я их буду фиксировать и слать руководителям этих правоохранительных органов, в том числе. Буду ждать, какая там будет обратка", – сказал Кривонос.

Также руководитель НАБУ сообщил, что существует информация о возможной следующей волне давления. Он считает, что цель такой вероятной атаки – дискредитировать именно руководство НАБУ и САП.

