Громкие дела и эффект на 1,5 млрд грн: НАБУ и САП показали результаты работы за полгода
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отчитались о результатах борьбы с коррупцией за первое полугодие 2025 года . Акцент делался на выявлении преступлений среди чиновников – в том числе на высоких должностях. Общий экономический эффект от деятельности антикоррупционных органов превысил 1,5 млрд. грн.
В целом было открыто 370 новых дел, оглашено 115 подозрений, а 54 нарушителя были осуждены. Отчет представили директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко на брифинге 8 августа.
Ключевые разоблачения и расследования
- "Дело Чернышова": впервые в истории НАБУ и САП разоблачен вице-премьер-министр Украины – Алексей Чернышов (уже отстранен от должности). Он подозревается в получении неправомерной выгоды в виде скидки с недвижимостью.
- Экс-замглавы ОП: вероятно, речь идет об Андрее Смирнов, который пребывал в должности в 2019-2024 гг. Ему сообщено о подозрении в получении взятки и легализации средств. Это уже второй случай – в 2024-м фигуранту объявляли подозрение в незаконном обогащении.
- Операция "Чистый город": нейтрализована преступная организация, которая контролировала земельные вопросы в Киеве. Среди подозреваемых – экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий.
- Схемы в Минобороны – речь идет сразу о двух случаях:
- – завышение цен на продукты для военных, что нанесло 733 млн грн убытков государству;
- – хищение 246 млн грн на разработке системы оперативного руководства ВСУ "Дзвін".
- Незаконный выезд уклонистов: была прекращена деятельность судейско-адвокатской группы, которая за деньги помогала военнообязанным незаконно выезжать за границу.
- Утечки информации: разоблачена группа лиц, которые продавали данные о следственных действиях из закрытого реестра судебных решений.
Главные цифры: что говорит статистика
За первые шесть месяцев 2025 года были зафиксированы такие результаты:
- 370 новых расследований;
- 115 подозреваемых;
- 54 осужденных;
- экономический эффект – 1,5 млрд грн:
- – 249 млн грн направлено на нужды армии;
- – 685 млн грн возмещено государству;
- – более 512 млн грн конфисковано в доход государства;
- – 84 млн грн – стоимость имущества, завладение которым удалось предотвратить.
- 24 поданных иска по гражданской конфискации на 140 млн грн– на 108% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Противодействие давлению
Кривонос на брифинге также заявил, что в последнее время НАБУ и САП "прошли через серьезные испытания". По его словам, коллектив бюро испытывает давление, особенно после обысков и задержаний двух детективов, расследовавших коррупционные дела.
В частности, глава НАБУ рассказал о случае, когда во время обыска один из правоохранителей, фигурант коррупционного дела, угрожал детективам, намекая на "обратку". По его словам, такие угрозы фиксируются и будут переданы руководителям соответствующих правоохранительных органов.
"Зашли к этому правоохранителю, начали его обыскивать, а он начал скалиться. Мол, ну что, ждите обратку. Понимаете, что вообще происходит? Я сейчас еще это зафиксирую, мы просматриваем видео. Эти намеки, я их буду фиксировать и слать руководителям этих правоохранительных органов, в том числе. Буду ждать, какая там будет обратка", – сказал Кривонос.
Также руководитель НАБУ сообщил, что существует информация о возможной следующей волне давления. Он считает, что цель такой вероятной атаки – дискредитировать именно руководство НАБУ и САП.
