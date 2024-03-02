Глава энергокомитета Рады Герус выступил за отмену спецобязанности по экспорту электроэнергии

Специальная обязанность по экспорту электроэнергии (экспортное ПСО – ред.) неправильный и нерыночный механизм, который следует отменить.

Об этом заявил глава парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус.

"Экспортное ПСО имеет сдерживающий эффект для экспорта электроэнергии… У нас могут быть профициты на рынке, не выходящие на экспорт и это будет приводить к нерыночному снижению цен, особенно в "дневные" часы, когда много солнца. Или в ночные часы, когда низкое потребление", – указывает Андрей Герус.

Как указал Герус, сейчас идут дискуссии, в том числе с Министерством энергетики, по отмене "экспортного ПСО".

Это неправильно и нерыночно. Насколько знаю, там (ред. – в Минэнерго) такие процессы идут и в ближайшее время он будет отменен", – добавил Герус.

Ранее государственное предприятие "Энергетическая компания Украины" призвало к отмене спецобязанности по экспорту электроэнергии.