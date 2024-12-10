Финальный аккорд в борьбе с 'фармацевтической мафией': ВСК Тимошенко в шаге от революционных изменений в фармацевтической отрасли

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с помощью парламентской ВСК (временная следственная комиссия) уже в ближайшее время планирует внести изменения в законодательство, призванные значительно удешевить лекарственные средства для украинцев.

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Об этом стало известно с Facebook-страницы Юлии Тимошенко.

Похоже, что поставив перед собой амбициозную цель – существенно снизить цены на лекарства в украинских аптеках, лидер "Батькивщины" смогла найти общий язык с руководством Министерства здравоохранения и профильного комитета Верховной Рады, убедив их рассмотреть предложенные правки к закону об удешевлении лекарств уже 19 декабря. .

" ВСК, которую я возглавляю, удалось наконец согласовать с руководством Минздрава и комитета ВР по вопросам здравоохранения концепцию принятия правок в закон о лекарственных средствах. Тех же правок, что позволят побороть монополию и злоупотребление в аптечной области и чуть ли не вдвое снизить стоимость лекарств. Мы договорились, что в субботу будет проведено наше совместное совещание с представителями фармацевтического рынка, а уже 19 декабря наш пакет поправок к законопроекту №11493 по удешевлению медикаментов рассмотрит профильный комитет, а на ближайшем заседании парламента они будут проголосованы в сессионном зале. Уверена, что в парламенте найдется достаточно ответственных депутатов, осознающих необходимость наведения порядка на фармацевтическом рынке. А значит, мы имеем все шансы после Нового года дать людям лекарства по справедливым доступным ценам ", – говорится в сообщении Юлии Тимошенко.

По словам Тимошенко, вопиющая ситуация с ценами на лекарства в Украине вызвана деятельностью монополистов-посредников (по сообщениям экспертов, речь идет, вероятно, об ООО "Бадм" и СП "Оптима-Фарм ЛТД"), которые контролируют львиную долю рынка медикаментов в Украине. . Они имеют возможность скупать продукцию у производителей почти по себестоимости, а затем перепродают их аптекам втридорога. В общей сложности речь может идти о примерно 90% рынка, который составляет около 175 млрд грн в год.

Напомним, в начале октября лидер "Батькивщины" взялась расследовать ситуацию с ценами на лекарства в украинских аптеках, которые иногда были вдвое выше европейских. Для борьбы с "мафией посредников", зарабатывающих миллиарды на здоровье украинцев, Юлия Тимошенко инициировала создание ВСК, разработавшей европейские изменения в законодательство, чтобы дать украинцам дешевое и качественное лекарство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде нашли способ, как бороться с монополистами в сфере торговли лекарствами. Парламентская ВСК, возглавляемая Юлией Тимошенко, предлагает внести в законопроект №11493 две изменения, которые помогут урегулировать цены на лекарства в Украине.

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