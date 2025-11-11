Женщина помогала 150 беженцам из Украины попасть в США: какой приговор вынес ей суд

В США вынесли приговор натурализованной американке украинского происхождения Татьяне Смелик. Она получила год пробационного срока, штраф и общественные работы за то, что мошенничала с документами для спонсорской программы помощи беженцам из Украины Uniting for Ukraine (U4U).

Как сообщает The Palm Beach Post, Смелик – агент по недвижимости и мать четверых детей из города Бойнтон-Бич в штате Флорида. В целом она помогла более 150 гражданам Украины.

Помощь из жалости или заработок

С января 2023 года по август 2024 года она подала 152 петиции о спонсировании въезда граждан Украины, но в 49 документах указала, что подается на программу впервые. Таким образом, по меньшей мере 11 беженцев смогли въехать в США.

Украинские беженцы обращались к Смелик с вопросом о переводе и оформлении документов, а также логистики. В частности, она помогала им добраться до школ и банков, предоставляла жилье новоприбывшим и помогала находить работу и постоянное жилье.

"Она утверждает, что это было сделано из сострадания. Но для нее существовал юридический механизм поддержки этих людей, которые приезжали в страну", – отмечает помощник прокурора США Александра Чейз.

По ее словам, услуги женщины не были бесплатными – она брала по 300 долларов за перевод документов и заполнение петиций. Впрочем, адвокат называет эту сумму номинальной.

10 лет тюрьмы за помощь беженцам

9 мая американские пограничники арестовали Татьяну в аэропорту города Джорджия. Они отмечают, что своими действиями женщина "подорвала целостность иммиграционной системы". В августе она признала себя виновной по одному пункту обвинения в мошенничестве с визами.

Выступая в суде, Татьяна извинилась за содеянное и заверила, что полученный опыт подчеркнул тяжесть совершенного ею. Она объяснила, что помогала украинцам из чувства долга перед людьми, которым больше некуда было обратиться.

"В то время первыми людьми, которым я помогла, были мои друзья и семья. Потом они поделились моими контактами со своими друзьями. Многие из них звонили, плакали и просили о помощи. Они боялись оставаться в Украине", – объяснила женщина.

И хотя максимальное наказание, которое может грозить обвиняемой, – это 10 лет заключения, в офисе прокурора требуют для нее лишь год и один день. Но судья встала на сторону стороны защиты и назначила украинке 1 год испытательного срока, включая шесть месяцев домашнего ареста с электронным мониторингом. Также в течение трех лет она должна уплатить 55 тыс. долларов штрафа и отработать 60 часов общественных работ, предоставляя бесплатную иммиграционную помощь иммигрантам из Украины и России.

