Закрываем "ФОП" правильно: что должны знать самозанятые украинцы

С начала года в Украине было закрыто почти 31 тысяча вновь созданных физических лиц-предпринимателей (ФЛП, или "ФОП"). Но не все украинцы знают, как пройти процедуру ликвидации "ФОП".

Следует иметь в виду, что для этого нужно предоставить соответствующее заявление государственному регистратору. Это можно сделать в электронной форме через кабинет гражданина на портале Дія. Статус предпринимателя будет ликвидирован с даты внесения в ЕГР соответствующей записи.

Как "ФОПу" сняться с учета?

Каждый предприниматель должен предоставить ликвидационную отчетность. "Упрощенцам" – декларацию плательщика единого налога и отчет по ЕСВ. Кроме того, необходимо уплатить необходимые налоги и сборы, предусмотренные последним отчетным периодом и накопленные долги.

Также придется снять с учета зарегистрированный PPO и отменить форму №20-ОПП, если она подавалась. Это можно сделать, предоставив Отчет по форме №20-ОПП с информацией о закрытии объекта налогообложения.

Обязательно нужно будет закрыть все имеющиеся предпринимательские счета. Для этого "ФОПу" нужно обратиться в обслуживающий его банк и подать соответствующее заявление, а также сформировать выписку о движении средств по счетам – от даты возможной налоговой проверки по день официального закрытия "ФОПа".

Документальная проверка "ФОПа" перед ликвидацией

Прекращение предпринимательской деятельности может стать поводом для внеплановой проверки налогоплательщика не менее 3 последних лет. Только проведение документальной проверки будет основанием снятия "ФОПа" с учета в налоговой и будет означать завершение процедуры прекращения предпринимательской деятельности.

Но такую проверку проходят не все "ФОПы". Ее можно инициировать самостоятельно при желании полностью сняться с учета в налоговой как можно скорее, написав в Государственную налоговую службу соответствующее заявление. Частым основанием для такой проверки становится переезд в другую страну для постоянного проживания.

Такая проверка потребует предоставления всех документов, связанных с предпринимательской деятельностью. Также следует учитывать, что в Налоговом Кодексе не определен срок в течение которого принимается решение о назначении документальной внеплановой проверки, поэтому даже в случае закрытия "ФОПа" необходимые документы нужно хранить как можно дольше.

Ранее OBOZ.UA сообщал о новом рекорде по количеству открытых "ФОПа" – в течение первого квартала 2024 года в Украине зарегистрировали их почти 74 тысячи. Это на 33,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

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